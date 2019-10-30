HBO, kendi online abonelik servisini sunuyor
ABD'nin kablolu TV kanalıHBO, abonelik servisi HBO Max'i önümüzdeki yıl Mayıs ayında kullanıma sunacak.
HBO'nun yeni servisi HBO Max'i tanıtıldıktan sonra 2020 yılının Mayıs ayında 14,99 dolardan kullanıma sunulacağı açıklandı.
HBO ve HBO Now kullanıcıları yeni servisi ücretsiz olarak edinebilecek. Ayrıca, TV, mobil ve internet paketi müşterileri de ücretsiz olarak erişebilecekler.
Eğer üçüncü bir taraf streaming servisine aboneyseniz, HBO Max için geçiş yapmanız gerekebilir. Bu durum, HBO'ya abone olan ama AT&T kablolu müşterisi olmayanlar için de geçerli.
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