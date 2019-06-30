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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.06.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı

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Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı

Üniversite öğrencisi Güvendi, geliştirdiği projeyle hayvanları kara ve demir yollarından uzak tutarak neden oldukları kazaları ve ölümlerini engellemek için çalışıyor.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Yusuf Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzak tutmayı sağlayan, böylece neden oldukları kazalar ile ölümlerini engellemeye katkı sunan cihaz tasarladı.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü 3 yıl önce kazanan 25 yaşındaki Muhammed Yusuf Güvendi, yollarda karşılaştığı hayvan ölümlerinden çok etkilendi.

Hayvanların aniden yola çıkmaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarında hayvan ölümlerinin yanında çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle bu tür olaylara çözüm arayışına girişen Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzaklaştırıcı ultrasonik "hayvan savar" cihazı tasarladı.

Otomobil, tren ve diğer kara araçlarının önüne monte edilen, yaydığı 27 bin ile 30 bin hertz arası ses dalgalarıyla hayvanları uzaklaştırmaya yarayan bir sistem geliştiren Güvendi, projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na başvurdu.

Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı

Aniden yola çıkan hayvanlar kazaya neden oluyor

Çalışmasını proje yarışması kapsamında sergileyen 3. sınıf öğrencisi Güvendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda aniden yola çıkan hayvanların çok sık kazalara neden olduğunu, buna bağlı can kaybı ve hayvan ölümlerinin azaltılması amacıyla böyle bir projeye giriştiğini söyledi.

Piyasada satılan köpek kaçırıcı cihazlarla benzerlik gösteren projesine hayvanlardan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla başladığını anlatan Güvendi, "Cihazı bir otomobile takıp, nasıl otomatik çalışmasını sağlarız, hayvanlar varken çalışıp, yokken çalışmamasını nasıl yaparız diye düşündüm. Çalışmalar sonucunda, hayvanın sıcaklığını gördüğü zaman, hangi hayvan olduğunu tespit edip, rahatsız eden sesi yayarak yoldan uzaklaşmasını sağlayan bu sistemi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Cihazın yolu ve yolun kenarlarını tarayan bir ısı sensörüne sahip olduğunu aktaran Güvendi, şu bilgileri verdi:

"Bu sensör etrafta canlı gördüğü zaman uyarı veriyor. O canlının ne olduğunu tespit eden devre kartı, hayvanı rahatsız eden sesin yayılmasını sağlıyor. Bu da hayvanların belli bir tepki süresinden sonra uzaklaşmasını sağlıyor. Bu, otomobillerin, trenlerin, tramvayların önüne entegre edilerek hayvanları yollardan uzak tutmak, kazalara ve hayvanların telef olmasına engel olmak adına geliştirdiğimiz bir sistem. Frekans yayan bu sistem, insanları rahatsız etmeyen fakat hayvanları rahatsız edip uzaklaştıran 27 bin ile 30 bin hertz arası dalga yayıyor. Bu sayede hayvanlar ölmeyecek ve hayvanların sebep olduğu trafik kazalarında azalma yaşanacak."

Cihazı denediğini ve kısa mesafede başarı elde ettiğini dile getiren Güvendi, TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği yarışmada başarılı olup, buradan gelecek maddi destekle geliştireceği projeyi hayata geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

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