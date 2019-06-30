Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Yusuf Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzak tutmayı sağlayan, böylece neden oldukları kazalar ile ölümlerini engellemeye katkı sunan cihaz tasarladı.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü 3 yıl önce kazanan 25 yaşındaki Muhammed Yusuf Güvendi, yollarda karşılaştığı hayvan ölümlerinden çok etkilendi.

Hayvanların aniden yola çıkmaları nedeniyle yaşanan trafik kazalarında hayvan ölümlerinin yanında çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle bu tür olaylara çözüm arayışına girişen Güvendi, hayvanları kara ve demir yollarından uzaklaştırıcı ultrasonik "hayvan savar" cihazı tasarladı.

Otomobil, tren ve diğer kara araçlarının önüne monte edilen, yaydığı 27 bin ile 30 bin hertz arası ses dalgalarıyla hayvanları uzaklaştırmaya yarayan bir sistem geliştiren Güvendi, projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"na başvurdu.





Aniden yola çıkan hayvanlar kazaya neden oluyor



Çalışmasını proje yarışması kapsamında sergileyen 3. sınıf öğrencisi Güvendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda aniden yola çıkan hayvanların çok sık kazalara neden olduğunu, buna bağlı can kaybı ve hayvan ölümlerinin azaltılması amacıyla böyle bir projeye giriştiğini söyledi.

Piyasada satılan köpek kaçırıcı cihazlarla benzerlik gösteren projesine hayvanlardan kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla başladığını anlatan Güvendi, "Cihazı bir otomobile takıp, nasıl otomatik çalışmasını sağlarız, hayvanlar varken çalışıp, yokken çalışmamasını nasıl yaparız diye düşündüm. Çalışmalar sonucunda, hayvanın sıcaklığını gördüğü zaman, hangi hayvan olduğunu tespit edip, rahatsız eden sesi yayarak yoldan uzaklaşmasını sağlayan bu sistemi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Cihazın yolu ve yolun kenarlarını tarayan bir ısı sensörüne sahip olduğunu aktaran Güvendi, şu bilgileri verdi:

"Bu sensör etrafta canlı gördüğü zaman uyarı veriyor. O canlının ne olduğunu tespit eden devre kartı, hayvanı rahatsız eden sesin yayılmasını sağlıyor. Bu da hayvanların belli bir tepki süresinden sonra uzaklaşmasını sağlıyor. Bu, otomobillerin, trenlerin, tramvayların önüne entegre edilerek hayvanları yollardan uzak tutmak, kazalara ve hayvanların telef olmasına engel olmak adına geliştirdiğimiz bir sistem. Frekans yayan bu sistem, insanları rahatsız etmeyen fakat hayvanları rahatsız edip uzaklaştıran 27 bin ile 30 bin hertz arası dalga yayıyor. Bu sayede hayvanlar ölmeyecek ve hayvanların sebep olduğu trafik kazalarında azalma yaşanacak."

Cihazı denediğini ve kısa mesafede başarı elde ettiğini dile getiren Güvendi, TÜBİTAK'ın gerçekleştirdiği yarışmada başarılı olup, buradan gelecek maddi destekle geliştireceği projeyi hayata geçirmek istediğini sözlerine ekledi.