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Teknoloji
A.A.
16.12.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Hayvancılıkta verimlilik elektronik küpe ile artacak

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Hayvancılıkta verimlilik elektronik küpe ile artacak

Türk şirketi Mahrek Teknoloji'nin geliştirdiği "elektronik küpe" ile büyükbaş hayvancılıkta verimlilik artışı hedefleniyor.

Mahrek Teknolji Genel Müdürü Salih Selamet, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyükbaş hayvanlara elektronik küpe takılması fikrinin ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ar-Ge yatırımlarını yapıp ürünleştirme sürecini bir yıl içinde tamamladıklarını anlatan Selamet, elektronik küpe projesi ile hayvancılık sektöründe verimlilik artışının sağlanacağının altını çizdi. Selamet, "Elektronik küpenin birinci amacı devletin verdiği teşviklerin doğru kullanımını sağlamak. İkinci amacı da hayvancılıkta verimliliğin artırılması. Hayvanların üreme dönemleri belli aralıklarla gerçekleşiyor. Üreme dönemlerinin tahminlemesiyle birlikte hayvancılık sektöründe verimliliğin artışı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elektronik küpe sayesinde hayvanların konum ve hareket bilgilerinin cep telefonu kanalıyla sunuculara kaydedilebildiğine işaret eden Selamet, bu sayede bilgilerin analiz edilebileceğini anlattı.

Ürüne yurt dışından da talep olduğunu ifade eden Selamet, "İki ülkeden bu ürün için talep geldi. Ciddi ihracat potansiyeli olan bir ürün. Hollanda'da özel bir firmadan ve Kıbrıs'tan bir talep oldu." diye konuştu.

Selamet, küpenin 5 yıla kadar pil ömrü olduğunu ve hayvanlara zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtti.

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