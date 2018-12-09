Hayallerini sanal gerçeklik sınıfıyla hayata geçirecekler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.12.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Hayallerini "sanal gerçeklik sınıfı"yla hayata geçirecekler

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Hayallerini "sanal gerçeklik sınıfı"yla hayata geçirecekler

Çanakkale'deki meslek liselerinin öğrencileri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) desteğiyle oluşturulan "sanal gerçeklik sınıfı" sayesinde, hayal ettikleri tasarımları modelleyip sanal olarak test edebilecek ve ürün geliştirebilme imkanına kavuşacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çanakkale Ticaret Sanayi Odası (ÇTSO) ortaklığında hazırladığı proje, GMKA'nın 2018 Mali Destek Programı kapsamında sağlanan 360 bin 802 liralık destekle Şehit Kıvanç Kaşıkçı Mesleki ve Teknik Lisesi Yerleşkesi'nde hayata geçirildi.

"Sanal gerçeklik sınıfı" olarak adlandırılan "AR/VR Prototipleme Sınıfı", yenilikçi uygulamaların, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle buluşmasını amaçlıyor. 

Proje hedeflenen boyuta ulaştığında meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, atölyelerde üretmeye çalıştıkları tüm ürünlerin tasarımlarını bu sınıfta modelleyerek sanal olarak test edebilecek ve ürün geliştirebilecek, hayallerini sanal gerçeklik sınıfıyla hayata geçirme fırsatı bulacak.

Meslek lisesi öğretmenlerine 314 saatlik eğitim

Proje kapsamında "Endüstri 4.0" uygulamalarının meslek liselerinde uygulanması, katma değeri yüksek tasarım ürünlerinin projelendirilmesi, robotik kodlama, steam ve dijital yazılımların öğretmenler ile öğrenciler tarafından tasarlanarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi planlanıyor. 

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için hazırlanan sanal gerçeklik sınıfına yüksek kapasiteli 14 bilgisayar, 13 tablet, plotter, 3D yazıcı, lazer yazıcı, sanal gerçeklik sistemi, artırılmış gerçeklik sistemi, sistemler için yazılımlar, televizyon, klima ve mobilya donanımları alındı.

Sınıftaki uygulamalar için 20 meslek lisesi öğretmeni, 314 saatlik eğitim programına dahil edildi.

Hayallerini sanal gerçeklik sınıfıyla hayata geçirecekler

"Ortamı onlara sunduk"

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencileri için çok özel bir sınıf hazırladıklarını söyledi.

Özkan, sınıfta kullanılan yazılımların Çanakkale'de üretildiğini, bu yönüyle de projenin yerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Öğrencimizin özellikli bir bilgisayarın başına oturduğunda düşündüğü, tasarlamak istediği herhangi bir ürünü gerçekleştirebileceği ortamı onlara sunduk. Önce çizimlerini yapıyor sonrasında 3 boyutlu bir hale getiriyor. Akabinde onu animasyona dönüştürüyor. Yine sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında onun içerisine girebiliyor, ona dokunabiliyor, izleyebiliyor, hareketli parçaların hareketlerini görebiliyor. Sonrasında yapmış olduğu ürünün 3D yazıcıdan prototipini alabiliyor." 

"Bu proje bize gerçekten gurur veriyor"

Proje yürütücülerinden, Çanakkale TeknoPark'ta kurulu bulunan Nara Eğitim Teknolojileri A.Ş'nin Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Karadayı ise çok olumlu tepkiler aldıklarını, bunun doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Karadayı, şunları kaydetti: 

"Bu proje 8-9 aylık bir hayalken, bugün ürünleşmiş halini görmek bize gerçekten gurur veriyor. Biz çocukların hayal etmelerini, sonra hayal ettikleri şeyleri 3 boyutlu dünyada tasarlayabilmelerini istedik. Sonra da biraz daha zayıf olan kısmı tasarlayabilmelerini, ucuz, hızlı, kolay ve etkili bir şekilde nasıl sağlarız diye düşündüğümüzde kendi uzmanlık konumuz olan sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliği kullanabileceğimizi düşündük. Çocuklar modelleyecekler, modellerini sanal gerçeklikle her şeyiyle inceleyebilecekler. İçine girebilecekler, etrafında gezinebilecekler, kocaman yapıp en küçük detayına bakabilecekler, küçücük yapıp daha uzaktan bakabilecekler ve sonrasında 'Evet bu model olur' dedikleri zaman da hemen 3D yazıcılarımızda bunu ürüne dönüştürebilecekler." 

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