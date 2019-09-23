Hayalet gibi görünen deniz canlısı bilim insanlarında şaşkınlık yarattı

Deepstaria ismini taşıyan bu denizanası, insanoğlunun sık sık karşısına çıkan bir tür değil. Şekil değiştirebilen bu canlının vücudu, bir çöp torbası ile hayaletimsi bir abajur arasında bir yerde duruyor. Araştırmacılar geçen hafta uzaktan kumandalı bir araç yardımıyla bu sıra dışı denizanasının videosunu kaydetmişler.

Videodaki denizanası, kabaca bir çöp kutusu boyutunda. Denizin derinliklerinde yaşayan bu denizanasının dokunaçları yok ve görüntüsü de ince, zarımsı bir zile benziyor. Yakından bakınca, yapısal destek sağlayarak vücuda besin ulaştıran ve kanallardan meydana gelen geometrik bir ağ dokusunu görebiliyorsunuz. Wired dergisi, 2015 yılında kendisine “uçan battaniye” adını vermiş.

Eğer açıklığa kavuşmadıysa diye belirtelim; Deepstaria ilginç bir canlı. Bu videonun en keyifli yanı, takımın neye baktığını çözmeye çalıştığını duymak. Bir bilim insanı “Ne düşünüyor o?” diyerek düşünceye dalarken, kamerayla hayvanın pembe, tombul, beyin benzeri bölgesine (aslında bunlar gonad) yakınlaştırma yapıyor.

Takım, hayvanın perili bir naylon torba gibi inip çıkmasını, buruşmasını ve aniden üzerlerine gelmesini izliyor. Fakat bilim insanları için videoyu bu kadar değerli kılan şey, bu hiptonize edici hareketler değil.

Önceki keşif seferlerinde çalışmış bir mühendis olan Brennan Phillips, bu videonun; denizanasını kendi doğal ve rahat halinde gözlemleme fırsatı sunan nadir bir örnek olduğunu söylüyor. Deepstaria, normalde (Phillips’e göre neredeyse her zaman) baş aşağı duran bir kova şekline sahip ve avlanmak için geziniyor.

Uzaktan kumandalı araç yakına gelene kadar, denizanasının davranışları aynıymış Philips’e göre. Videonun geri kalanında yaptığı kıvrılma hareketleri, aslında uzaktan kumandalı aracın iticileri yüzünden.

Okyanusun derinliklerinde yaşayan bu denizanalarının içerisinde, genelde otostop yapan bir izopod (kabuklu bir hayvan türü) bulunuyor. Evet; denizanasının içerisindeki açık kırmızı kütle aslında canlı. Ayrıca, tespih böceğinin uzaktan bir kuzeni.

Deepstaria ve bu “izopod sakini”, bir çeşit simbiyotik ilişki sürdürüyor olabilir. Denizanası, izopoda koruma ve besin kırıntısı sağlıyor. Denizanasının ne elde ettiği ise belli değil.

Şu an sadece iki Deepstaria türü bulunuyor: Bunlar ise Deepstaria enigmata ve Deepstaria reticulum. Beslenme alışkanlıkları, davranışları veya dağılımları hakkında pek bir şey bilinmiyor. Belki de bu bilim insanları, derinleri araştırmaya devam ettikçe bazı cevaplar bulacak.



