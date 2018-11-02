Hawking'in tekerlekli sandalyesi satışa çıktı!
Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden fizikçi Stephen Hawking'in tekerlekli sandalyesi yaklaşık 169 bin pound (1,222 milyon TL) değer biçilerek açık arttırmayla satışa çıkarıldı.
14 Mart'ta hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephan Hawking'in kendine ait 22 eşyası internet üzerinden satışa çıkarıldı.
Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığından dolayı 21 yaşından beri tekerlekli sandalye kullanan Hawking'in tekerlekli sandalyesi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Christie's Müzayede Evi tarafından satışa sunulan tekerlekli sandalyeye 169 bin pound (1,222 milyon TL) değer biçiliyor
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