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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.06.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik görevi

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HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik görevi

HAVELSAN, siber güvenlik çözümleriyle Katar'da yeni sorumluluklar üstlendi.

Alınan bilgiye göre, enerji, telekomünikasyon, otomotiv, güvenlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Katar’ın önde gelen uluslararası şirketlerinden Jaidah Grup, siber güvenlik çözümlerinde HAVELSAN ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Doha’da imzalanan mutabakat muhtırası doğrultusunda, Katar merkezli Jaidah Grup, HAVELSAN’ın siber güvenlik alanındaki tecrübesinden faydalanacak, HAVELSAN’ın ürün ve çözümlerini kullanarak siber güvenlik yetkinliklerini geliştirecek.

HAVELSAN’ın Jaidah Grup ile imzaladığı anlaşma, Katar’ın siber suçlarla mücadele için ileri teknolojiler ve sistemlere yatırım yaptığı dönemde gerçekleşmesi açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, ilk etapta Katar’da Jaidah Grup için siber güvenlik merkezi kuracak ve geliştirdiği siber güvenlik platformunu Jaidah Grup’un erişimine açacak. Jaidah Grup'un, HAVELSAN’dan teknoloji transferi gerçekleştireceği anlaşma doğrultusunda, HAVELSAN çözümlerinin yerelleştirilebilmesi amacıyla Katar üniversiteleri ile iş birliği yapılacak.

Jaidah Grup tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada; şirketin, dünya standartlarında mevcut portföyünü daha da genişletmek için stratejik öneme sahip kuruluşlarla ortaklıklar geliştirdiği ve günümüzün en gelişmiş teknolojilerine dayalı akıllı çözümler sunan HAVELSAN ile yapılan anlaşmanın da bu kapsamda olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar devletinin siber suçların sistematik ve etkin şekilde önlenmesini sağlamak için Interpol ve Europol ile bağlar kurduğu, Katar Ekonomik ve Siber Suçlar ile Mücadele Dairesinin siber suçlar ile mücadele etmek ve sahte sosyal medya hesaplarını takip etmek için planlanmış çeşitli girişimler başlattığı vurgulandı.

Jaidah Grup İcra Direktörü Mohamed J. Jaidah da yaptığı değerlendirmede, kritik öneme sahip siber güvenlik alanındaki etkilerini genişletmek için ideal bir stratejik ortak olarak HAVELSAN'ı belirlediklerini bildirdi.

Donanım ve yazılım çözümleri için Katar’da artan talebi gördüklerine değinen Jaidah, "Artık dış tehditleri en aza indirmek, varlıklarımızı korumak, faaliyetlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak ve artan sayıda kuruluşu desteklemek için ideal bir konumdayız. HAVELSAN ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın varacağı noktayı görmek için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise Jaidah Grup ile imzalanan mutabakat muhtırasının, uzun soluklu yeni iş birliklerinin ilk adımı olmasını temenni ettiklerini vurguladı.

HAVELSAN’ın, dünyanın birçok ülkesinde ürün ve çözümleri kullanılan uluslararası bir şirket olduğuna işaret eden Atalay, "Katar şirketi Jaidah Grup ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, sadece üstün teknolojili çözümlerimizin kalitesini değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olduğumuzu da ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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