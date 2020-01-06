Havelsan Bariyer'den çok önemli başarı: Sertifikasını aldı

HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması HAVELSAN BARİYER, Uluslararası Ortak Kriterler EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ Sertifikası aldı. HAVELSAN BARİYER, iddia ettiği güvenlik özelliklerinin var olduğunu ve doğru çalıştığını sertifikayla ispatladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen HAVELSAN BARİYER, veri sızıntısı ve kaçağı önleme (DLP) alanında dünyanın önemli birçok firmasına ait üründen önce EAL 4+ seviyesine ulaştı.

HAVELSAN BARİYER, EAL 4+ sertifikasıyla dünyada çok daha geniş pazarlarda yer bulacak, özellikle EAL sertifikasyonunu kontrol eden şirketler ya da kurumlar için tercih sebebi olacak.

Geçen yılın ekim ayında NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) ile sanayi iş birliği anlaşması yapan HAVELSAN'ın veri sızıntısı, kaçağı önleme uygulaması, EAL 4 + Sertifikası sayesinde anlaşma kapsamında NATO ihalelerinde de öne çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 Temmuz 2019’da Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri doğrultusunda, uluslararası standartlara göre en yüksek güvenlik ve garanti seviyesine sahip olan HAVELSAN BARİYER'in, Türkiye'deki kurumlarda kullanımı artarak devam edecek.

"Dünyanın önde gelen firmalarının ürünlerinin önüne geçecek"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında çok ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Bu kapsamda geliştirdikleri HAVELSAN BARİYER’in önemine değinen Atalay, şunları kaydetti:

"Veri sızıntısı ve kaçağı önleme uygulamamız HAVELSAN BARİYER, bu alanda dünyanın önde gelen firmalarının ürünlerinin önüne geçerek EAL 4+ Sertifikasını aldı. Siber güvenliğin öneminin her geçen gün arttığı, yerli-milli ürün ve çözümlerin daha değerli hale geldiği günümüzde, uluslararası geçerliliği olan sertifikasyona sahip olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

EAL sertifikasyonu nedir?

EAL Sertifikasyonu, bir ürünün ya da sistemin güvenlik özelliklerini tespit ederek garanti seviyesini belirliyor.

Uluslararası ortak kriterlere göre, bir ürünün ya da sistemin mevcut geliştirme altyapısını değiştirmeden ulaşılabilecek en yüksek garanti seviyesi olan EAL 4+ seviyesi, o ürün ya da sistem için “Metodik Olarak Tasarlanmış, Test Edilmiş ve İncelenmiştir” tanımlamasının yapılmasını sağlıyor.

Uluslararası ortak kriterler

Uluslararası Ortak Kriterler, ABD, İngiltere, Almanya Hollanda, Fransa ve Kanada'nın ulusal güvenlik organizasyonları ve standartlar enstitüleriyle ortak çalışma sonucunda ve bu ülkelerdeki güvenlik değerlendirme kriterlerinin yerine kullanılması amacıyla hazırlandı.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından da Ortak Kriterler ISO 15408 olarak kabul edildi. ISO'nun Ortak Kriterleri kabul etmesiyle bu standart dünyada güvenlik spesifikasyonları ve değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.



