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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.10.2018 - 18:10, Son Güncelleme:

Havayolu teknolojisinin temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi

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Havayolu teknolojisinin temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi

Hitit, sektörün önde gelen uzmanlarını ve iş ortaklarını, İstanbul’da düzenlediği konferansta bir araya getirdi. Havayolu teknolojisindeki son gelişmeler, sektörün geleceğine dair öngörülerin ele alındığı konferansa, Türkiye’den ve dünyadan sivil havacılık alanında önemli temsilciler katıldı.

24 yıldır tamamı yerli yazılım çözümleri ile havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit; Türkiye’nin yanısıra aralarında Almanya, Fransa, Gana, Kırgızistan, Nijerya, Namibya, Pakistan, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan’ın da bulunduğu 12 ülkeden iş ortağını ve sektörün küresel çaptaki uzmanlarını İstanbul’da düzenlediği konferansta bir araya getirdi.

18 Ekim 2018 tarihinde, Sultanahmet Four Season Hotel’de gerçekleşen ve havayolu teknolojisindeki son gelişmelerin paylaşıldığı konferansa Türkiye’den Pegasus ve Onur Air; yurt dışından Pakistan Uluslararası Havayolları, Türkmenistan Havayolları, Arik Air (Nijerya), Nouvelair (Tunus), Precision Air (Tanzanya), Air Tanzania, Air Namibia, APG Havayolları (Fransa), Kam Air (Afganistan) Air Manas (Kırgızistan), Passion Air (Gana), Global GSRM (Almanya-Yer Hizmetleri Firması) temsilcileri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç; “Dünyanın dört bir yanından hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızı İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yazılım çözümlerimizi kullanarak her yıl 65 milyondan fazla yolcu uçuran tüm iş ortaklarımızla bugün havayolu sektörünün geleceğine ışık tutmak ve çözümlerimizi anlatmak için buradayız.”

Dijital dönüşüm havacılığı nasıl etkileyecek?

Pegasus İş Uygulamaları Başkan Yardımcısı Erdinç Uğurlu, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)’nın Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kashif Rana, Mısır menşeili havayolu firması Nouvelair’den Ürün Direktörü Mohamed Achraf Badreddine yaptıkları sunumlarla havayolu şirketleri gözünden sektör değerlendirmesinde bulunurken; Further Network Kurucu Ortağı ve CTO’su Erdem Üney tarafından blockchain teknolojisinin havacılık sektörüne etkileri, airRM EMEA Bölgesi Satış ve Destek Direktörü Mark Lafferty tarafından yolcu hizmetleri sistemlerindeki yeniliklerin gelir yönetimine etkileri, IER France’ın Avrupa Bölgesi Satış Direktörü Philippe Dupuis tarafından ise havalimanlarındaki yeni teknolojiler konusunda sunumlar yapıldı.

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