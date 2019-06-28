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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.06.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

"Havan bekçilerine" yenileri eklendi

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"Havan bekçilerine" yenileri eklendi

Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat II radarlarına yenileri eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 Haziran 2018'de imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında teslimatlar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Yürüttüğü çalışmalarla ilk teslimatı geçen yıl gerçekleştiren ASELSAN, 2019'un ilk yarısına 2 ayrı teslimat sığdırdı.

Serhat II radarının üçüncü teslimat partisinin kabul muayene testleri mayıs ayında başarıyla tamamlandı ve radarlar Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Sözleşme kapsamında yapılacak diğer teslimatların 2019 içinde tamamlanması hedefleniyor.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan Serhat radarları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleriyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı.

Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat radarlarının havan tehdidi altında bulunan yurt içinde ve yurt dışındaki farklı bölgelerde etkin kullanımı için silahlı kuvvetlere gerekli saha desteği veriliyor.

Havan bekçilerine yenileri eklendi

Serhat II radarına, emsal sistemlere göre üstünlükleri nedeniyle yurt dışından da talep geliyor. Radarın değişik ülkelere satışına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Menzili 10 kilometrenin üzerindeki Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplıyor.

Modüler bir tasarıma sahip radar, 3 ayak sehpa (tripod) üzerinde, kule/bina üzerine yerleştirilerek veya araçta yükseltilebilir mast üzerinde kullanılabiliyor.

Radar, yanca ekseninde elektronik taramalı çembersel dizi aktif anten yapısı, yükseliş ekseninde elektronik taramalı aktif dizi anten, aynı anda birden çok atışın tespiti, komuta kontrol sistemi ile entegrasyon, uzaktan komuta özelliği, araç navigasyon desteği, arazi silueti tarama yeteneği, alarm/ dost bölge tanımlama, sektör tanımlama, hedeflerin harita üzerinde gösterimi, elektronik korunma önlemleri, cihaz içi test gibi özelliklere sahip bulunuyor.

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