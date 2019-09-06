Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHavacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik
GeriTeknoloji Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
06.09.2019 - 00:22, Son Güncelleme:

Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Havacılık ve uzay sektöründe 4,5 milyar liralık yatırıma teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı 4 milyar 520 milyon lirayı bulan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin son dönemde havacılık ve uzay alanındaki çalışmaları hız kazanırken, bu sektörlerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara dikkat çekici miktarda teşvik sağlandı.

2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde toplam 26 bin 450 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda, toplam 614 milyar 982 milyon liralık sabit yatırım yapılması ve 911 bin 789 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Bu dönemde hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı alanlarındaki yatırımlara yönelik sağlanan teşvikler de yoğun şekilde devam etti.

İHA üretimine destek

Havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 520 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 3 bin 223 kişiye istihdam sağlanması planlandı.

Aynı dönemde teşvik belgesi verilen hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımlarının 35'i yerli, 6'sı yabancı sermayeli yatırımlardan oluştu. Bu alanda son 5 yılda teşvik belgesi verilen yatırımların 9'unu komple yeni yatırımlar oluşturdu ve bunların toplam yatırım tutarı 114 milyon lira olarak hesaplandı.

Havacılık ve uzay sektöründe geçen yıl sabit yatırım tutarı 1 milyar 910 milyon lira olan 17 proje için teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın ilk yarısında sabit yatırım tutarı 347 milyon lira olan 8 proje için teşvik belgesi hazırlandı.

Bu yıl teşvik alan yatırımlar arasında, insansız hava aracı (İHA) üretimi, uçak ve helikopter parçaları imalatı, hava taşıtları motorlarının dışındaki komponentlerin bakım ve onarımı, hava ve uzay taşıtlarının aksam ve parçaları, elektronik kontrol paneli, hava taşıtlarına yönelik test ekipmanları imalatı, uçak gövde ve kanat parçaları üretimi gibi projeler yer aldı.

En çok teşvik İç Anadolu'ya

Coğrafi bölgelere göre incelendiğinde, son 5 yılda havacılık ve uzay yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge İç Anadolu oldu. Bu dönemde bölgede sabit yatırım tutarı 3 milyar 417 milyon lira olan 30 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlenirken, bin 411 kişilik istihdam planlandı.

Aynı dönemde İç Anadolu Bölgesi'ni Marmara izledi. Bu bölgede, 2014-2018 döneminde 8 hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lira, istihdam sayısı ise bin 735 olarak öngörüldü.

Yatırım teşvik belgesi alan projeler, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşviklerden yararlandı.

Çinliler Apple'dan önce iPhone 11 Max'i satışa çıkardı!Apple'ın iPhone 11 serisi telefonlarını tanıtmasından haftalar önce Çinliler birebir aynı görünen iPhone 11 Max'i piyasaya sürdü. iPhone 11 Max görünümlü Çinli 'çakma' telefonu yakından inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle