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    Havacılık tarihine yön veren önemli icatlar

    BBC Türkçe
    02.03.2018 - 07:24 | Son Güncelleme:

    İskenderiyeli Heron ile başlayan havacılık serüveni, yenilenebilir enerjiyle dünyanın etrafını dolanabilen uçağa kadar geldi. 2018'de ise şirketler pille çalışan yolcu uçağı üretmek için birbiriyle yarışıyor. Heron'dan bugünne havacılık tarihinin dönüm noktalarını derledik.

    M.Ö 150: İskenderiyeli Heron ilk 'jet motoru'nu geliştirdi. Bu, buhar gücüyle çalışan 'aelopile'ydi

    1843: Sir George Cayley insan taşıyabilen buharla çalışan ilk planörü icat etti Uçurtma şeklindeki kuyruğuyla günümüzdeki helikopterin müjdecisiydi

    1930: Frank White, W1 model turbo jet motorunun patentini aldı. Bu motor ilk kez 1941'de Gloster E28/39 model uçakta kullanıldı

    1936: American Havayolları, ilk tarifeli uçuşunu DC-3 uçağıyla gerçekleştirdi. Lüks uçak ABD'nin bir ucundan diğerine 16 saatte uçtu

    1969: Boeing şrketi 747 uçağını üretti. Boeing 747, ilk ticari uçuşunu Pan Am Havayollarıyla Ocak 1970'de yaptı

    2016: Yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk uçak Solar Impulse 2 dünya etrafındaki ilk turunu tamamladı

    2018: Şirketler pille çalışan yolcu uçağı geliştirmek için büyük bir yarışa girişti.

    Etiketler: havacılık , uçak , buluş
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