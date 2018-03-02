Havacılık tarihine yön veren önemli icatlar

M.Ö 150: İskenderiyeli Heron ilk 'jet motoru'nu geliştirdi. Bu, buhar gücüyle çalışan 'aelopile'ydi
1843: Sir George Cayley insan taşıyabilen buharla çalışan ilk planörü icat etti Uçurtma şeklindeki kuyruğuyla günümüzdeki helikopterin müjdecisiydi
1930: Frank White, W1 model turbo jet motorunun patentini aldı. Bu motor ilk kez 1941'de Gloster E28/39 model uçakta kullanıldı
1936: American Havayolları, ilk tarifeli uçuşunu DC-3 uçağıyla gerçekleştirdi. Lüks uçak ABD'nin bir ucundan diğerine 16 saatte uçtu
1969: Boeing şrketi 747 uçağını üretti. Boeing 747, ilk ticari uçuşunu Pan Am Havayollarıyla Ocak 1970'de yaptı
2016: Yenilenebilir enerjiyle çalışan ilk uçak Solar Impulse 2 dünya etrafındaki ilk turunu tamamladı
2018: Şirketler pille çalışan yolcu uçağı geliştirmek için büyük bir yarışa girişti.