Hava kargo sektöründeki ilk yerli yazılım ihracatı yapıldı
Hitit, Crane Cargo yazılımı, sektörün hizmetine sunuldu. Sistemi ilk olarak, Pakistan Uluslararası Havayolları kullanmaya başladı. Şirket, havayolları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için hava kargo yazılımı üreten ve ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi oldu.
Tüm dünyada her yıl çok hızlı büyüyen e-ticaret trafiği, lojistik sistemlerinin de birbiriyle entegre olmasını ve dijital dönüşümünü zorunlu kılıyor. Bu zorunluluğun getirdiği teknolojik altyapı ihtiyacından yola çıkan şirket, 25 yıllık yolcu hizmetleri sistemleri alanındaki hava yazılım tecrübesini hava kargo sektörüne de aktararak, yeni bir iş alanına giriş yaptı.
Şirket; kargo yazılımı alanında hizmet ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Hitit, tedarik zincirindeki katmanlar arasında tam bir bütünlük ve iletişim sağlayan Crane Cargo çözümleri ile havayolu yolcu taşıma sistemlerindeki tecrübesini kargo sektörüne taşımayı hedefliyor.
Crane Cargo özellikle havayollarının, kargo yer hizmetleri firmalarının ve ayrıca tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşların lojistik hizmet alma aşamasında ihtiyacı olan tüm fonksiyonları içeren entegre bir sistem sunuyor. Sektörün ihtiyacı olan inovatif, akıllı ve süreçleri kolaylaştıran yapısıyla Crane Cargo, Türkiye’de ve dünyada var olan yazılım çözümlerinden çok daha kapsamlı teknolojisiyle hava kargo taşımacılığının tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir altyapı sağlıyor. Hitit’in yeni yazılımı Crane Cargo, tedarik zincirindeki tüm süreçleri basitleştirirken, uluslararası kargo regülasyonlarına uyumlu çözümler de üretiyor.
Ayrıca tedarik zinciri bileşenleri içindeki tüm paydaşlar (üretici, ihracatçı, kargo acentesi, gümrük işlemcisi, kara nakliyecisi, kargo genel satış acentesi, kargo terminal işleticisi, havayolu, gümrük otoriteleri, ithalatçı, depo işleticisi, ve alıcı) için de çözümler sunuyor.
Crane Cargo yazılım çözümleri Crane DOM ile yerel, Crane CGO ile uluslararası hava taşımacılığı yapacak havayollarının kullanabileceği bir sistem olarak sektörün dinamiklerini değiştirmeye aday. Crane DOM, Eylül ortası itibariyle, Güney Asya’nın en büyük havayolu şirketlerinden Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) tarafından kullanılmaya başlandı. Crane CGO’nun ise yıl sonunda kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.
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