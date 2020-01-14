Hava kalitesini ölçüp sessizce temizleyen teknoloji

Evde ve iş yerinde kendinizi iyi hissetmeniz ve sağlığınız için iyi kalitede ve temiz hava çok önemli. Oda havası sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek toz ve zararlı maddeler içerebilir. Bu kapsamda ürünler geliştirilen teknoloji üreticilerinden Electrolux, yeni Pure A9 hava temizleme cihazı ile evinizin havasında bulunan sağlığa zararlı bileşenleri ve rahatsız edici kokuları sessiz bir şekilde temizlemeye çalışıyor.

Pure A9 sürekli izleme teknolojisi ile bulunduğu ortamın hava kalitesini sürekli olarak izlerken, bu sayede mobil uygulama üzerinden evinizin hava kalitesini kontrol edebilir ve hava kalitesini optimize edebilliyorsunuz.



360° filtre ve toplamda 5 kademeden oluşan filtrasyon sistemiyle Pure A9 kişisel ve mevsimsel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabiliyor. AirSurround sistemi ile güçlü ancak yumuşak bir spiral hareketle çalışan Pure A9 odanın her tarafına erişim sağlıyor.