MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHava kalitesini ölçüp sessizce temizleyen teknoloji
GeriTeknoloji Hava kalitesini ölçüp sessizce temizleyen teknoloji
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:19,Son Güncelleme:/

Hava kalitesini ölçüp sessizce temizleyen teknoloji

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hava kalitesini ölçüp sessizce temizleyen teknoloji

Son teknoloji sadece telefonları akıllandırmakla kalmadı; aynı zamanda sağlık açısından da insanlığın hizmetine girdi. Bu kapsamda geliştirilen temizleme cihazları, kirli havayı analiz ederken, temiz hava solunması için sürekli tetikte ve havayı kirliği bulduğunda havayı temizliyor.

Evde ve iş yerinde kendinizi iyi hissetmeniz ve sağlığınız için iyi kalitede ve temiz hava çok önemli. Oda havası sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek toz ve zararlı maddeler içerebilir. Bu kapsamda ürünler geliştirilen teknoloji üreticilerinden Electrolux, yeni Pure A9 hava temizleme cihazı ile evinizin havasında bulunan sağlığa zararlı bileşenleri ve rahatsız edici kokuları sessiz bir şekilde temizlemeye çalışıyor.

Pure A9 sürekli izleme teknolojisi ile bulunduğu ortamın hava kalitesini sürekli olarak izlerken, bu sayede mobil uygulama üzerinden evinizin hava kalitesini kontrol edebilir ve hava kalitesini optimize edebilliyorsunuz.

360° filtre ve toplamda 5 kademeden oluşan filtrasyon sistemiyle Pure A9 kişisel ve mevsimsel ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabiliyor. AirSurround sistemi ile güçlü ancak yumuşak bir spiral hareketle çalışan Pure A9 odanın her tarafına erişim sağlıyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle