Hastanelerin bilişim altyapısındaki açıklara çözüm arıyor

Hastaneler ve sağlık erişim ağları geçtiğimiz birkaç yıldır Elektronik Sağlık Sistemi kayıtlarının doğru bir şekilde yönetilmesi üzerinde çalıştılar. Bu kapsamda, Elektronik Sağlık Sistemi’ni en iyi ve en doğru şekilde kullanmak için de bilişim alt yapılarını yenilediler. Fakat yine de hastanelere ait bilişim ağlarının sık sık görmezden gelinen başka tarafları da var. Vertiv uzmanları, günümüz hastanelerinin bilişim altyapılarına artan ilgi ve yatırımlarından yararlanabilecekleri, gözden kaçan üç önemli alanı daha tespit etti.

Vertiv’in İş Girişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Angie McMillin bu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Hastaneler, Elektronik Sağlık Sistemi kullanımını desteklemek amacıyla bilişim sistemlerini ve bilişim altyapılarını yeniliyorlar ve bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarıyorlar. Kritik önem taşıyan zamanlarda, gerekli sistemlere ulaşabilmek için kurumların büyük ve endüstriyel kesintisiz güç kaynaklarına öncelik verilmesi bir gelenek haline geldi. Vertiv olarak, belirli alanlarda sadece hastaneler için değil hastalar için de büyük sorunlara yol açabilecek açıkları saptayabiliyoruz.”

Tanı Görüntüleme Odaları:

Hastaneler, medikal taramalar ve medikal görütülemeler, 4K çözünürlük gibi çarpıcı detayları göz önüne serebilen teknolojik gelişmelerden faydalanıyor. Bu teknolojilerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için aynı zamanda hem yüksek veri transferine hem de düşük gecikme süresine ihtiyaç duyuluyor. Fakat birden fazla işlem birimi arasından birçok dosyaya ve sunucuya kolay yoldan erişim sağlayan KVM şalterleri gibi mevcut bazı altyapı ekipmanları günümüzün yüksek çözünürlüklü görüntü ve videolarıyla çalışabilecek kadar güçlü bir donanıma sahip değiller. Doktorların ve cerrahların da yayın endüstrisinin sahip olduğu gibi daha yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları kullanılması gerekiyor.

Hemşire Odaları:

Çoğu hastane, destek bir güç kaynağı olarak kesintisiz güç kaynağı sistemlerine ve jeneratörlere güveniyor. Bu teoride güzel fakat gitgide daha merkezi bir öneme sahip olan bu Kesintisiz Güç Sistemleri bir kere bile çalışmazsa, hastanenin rutin veya acil işleri bundan olumsuz şekilde etkilenebiliyor.

Hemşire odaları genelde bu tehdite daha açık çünkü hastaların durumlarına dair güncellemeleri, ilaçlarını ve tedavi süreçlerini takip etmek için bilişim sistemlerini daha çok kullanıyorlar. Bu ihtiyaçtan hareketle hemşire odalarının, uzatılmış batarya süresine sahip yerel bir Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi ihtiyacı karşılayabilir. Bu sayede ilgili personeller kritik önem taşıyan bilişim sistemlerine rahatlıkla ulaşabilir. Hemşire odaları genelde uzaktan kontrol edilen bir masaüstüne ya da KVM şalterine sahip oldukları için verilere erişebilirler fakat bu aletler herhangi bir ağ ve bağlantı kaybı yaşanması durumunda işe yaramaz hale gelirler. Bu nedenden dolayı da, bağlantı dışı işlevlere sahip bir KVM şalteri akıllıca bir seçim olacaktır.

Hastane Muhasebe Bölümleri:

Hastanelerdeki muhasebe personelleri işleri gereği, hastaların kişisel verileri ve diğer uygulamalarını gün içerisinde sürekli kullanmak durumunda kalıyor. Örneğin, bir hastanın dosyasına erişmişken aynı zamanda bir internet tarayıcısına giriş yapmış olup, bir sigorta sağlayıcısı hakkında araştırma yapabiliyor. Doğru ekipmanlara sahip olunmadığı takdirde, bu durum yetenekli bir hacker karşısında hastanın verilerini savunmasız hale getirebiliyor. Güvenlik anahtarları, hassas ve hassas olmayan platformlar arasında rahat dolaşabilmek için, hükümete ait uygulamalarda tercih edilirken; şimdi ise sağlık/hastane sistemlerinde ve mahremiyet endişesinin yaşanan birçok sektörde, yeni bir kullanım alanı olarak ortaya çıkıyor.