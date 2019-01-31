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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
31.01.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek

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Hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek

Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, Türk ile Macar bilim insanlarının katılımıyla hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni levrek türü geliştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Merkezi Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde, yerli- yabancı bilim insanlarınca başlatılan proje çalışması kapsamında, hastalıklara dayanıklı levrek üretilecek. Bu amaçla bilim insanları tarafından ön çalışma başlatıldı. Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'ndeki çalışmaya; Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemil Kaya Gökçek, Akdeniz Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Türker Bodur, Aksaray Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Burak Evren, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Hüseyin Sevgili ile yüksek mühendisler Adem Kurtoğlu, İsa Aydın, Salih Kocakaya ve Macar bilim insanları Doç. Dr. Tomas Szabo ile Tamas Müler katılıyor.

Levrek ıslahı çalışmasıyla yeni üretim yöntemi geliştirilecek projenin ön çalışmasında, enstitüye gelen bilim insanlarıyla konu üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu konuda Türk ve Macar bilim insanları arasında proje çalışmalarına ışık tutacak değerlendirmeler yapılırken, iş birliği olanakları konuşuldu. Çalışmada erkek ve dişi levreklerden elde edilen yumurta ile spermler, yeni yöntemle döllenerek, üretim gerçekleştirildi.

İlk verilere göre, ön çalışma başarıyla yapıldı. Ön çalışmalarda elde edilen veriler ışığında; projede hastalıklara dayanıklı, hızlı büyüyen, az yem tüketen yeni levrek türü geliştirilecek. Türkiye'deki balık üreticilerine sunulacak yeni türle birlikte levrek üretimi ve ihracatının da artması hedefleniyor.

'KONTROLLÜ ISLAH'

Enstitü Müdürü Rızvan Süyek, "Enstitümüze tahsisli dalyanda yaşayan levrek balıklarına yönelik ıslah çalışması, bir üretim modeli var. Bu üretim modelini Macaristan'dan gelen uzmanlar, üniversiteden gelen uzmanlar ve enstitü çalışanları ile birlikte yapmaktayız. Örneğin; dalyanda bulunan dişi levrek balıklarından aldığımız yumurtalarla Karataş Dalyanı'ndan gelen erkek levreklerden aldığımız spermleri bir kapta birleştiriyoruz. Döllenmesini sağlayarak, kontrollü şekilde ıslahı gerçekleştiriyoruz. Bu hem hastalıklı bireylerin azalması hem daha az yem alan, daha çabuk büyüyen bireylerin elde edilmesi için çok büyük bir proje olacak" dedi.

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