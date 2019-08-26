HarmonyOS geleceğin ulusal işletim sistemi olacak
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve ABD'nin ambargo kararının ardından ortaya çıkan yeni işletim sistemi Harmony OS, sadece telefonlara gelecek yazılım olmayacak; ülke genelinde sahiplenilecek bir platform halini alacak.
Counterpoint Technology Market Research, Devices and Ecosystems (Counterpoint Teknoloji Piyasa Araştırma, Cihazlar ve Ekosistemler) Araştırma Direktörü Neil Shah'a göre hükümet, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi diğer büyük Çinli markaları da akıllı TV'ler gibi akıllı telefon dışında ürünler üretmeye iterse, HarmonyOS'un daha büyük bir ölçeğe ulaşarak geliştiricilerin uygulama üretmeleri için daha çekici bir hedef haline gelmesi mümkün olabilir. Şu anda Çinli markalar, Dünya genelinde akıllı telefon piyasasının %40'ını ellerinde tutuyorlar.
Huawei'nin yeni işletim sistemi Harmony OS, ilk etapta herhangi bir Huawei telefona yüklü gelmeyecek. Yani kullanıcılar Huawei telefonlarda Android işletim sistemini görmeye en azından bir süre daha devam edecek. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, bu sene Harmony OS ile çalışan bir akıllı telefon çıkarma gibi bir planlarının olmadığını söyledi.
Yang, Huawei’nin şu anda Google’ın Android ekosistemine bağlı kalmak istediğine dikkat çekti.
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