Harmony OS işletim sistemi nedir? Telefonlara gelecek mi?

Huawei'nin yeni işletim sistemi Harmony OS, herhangi bir Huawei telefona yüklü gelmeyecek. Yani kullanıcılar Huawei telefonlarda Android işletim sistemini görmeye en azından bir süre daha devam edecek. Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Yang, bu sene Harmony OS ile çalışan bir akıllı telefon çıkarma gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Yang, Huawei’nin şu anda Google’ın Android ekosistemine bağlı kalmak istediğine dikkat çekti.



HUAWEI 90 GÜN DAHA KAZANDI

Huawei'ye uygulanacak ambargo ile ilgili bir süredir gözler ABD'nin üzerinde. Ancak bugün ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada Huawei'ye uygulanan yaptırımların 90 gün erteleneceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

ABD'nin bu geri adımı atmasındaki neden ABD merkezli telekom şirketlerinin Huawei'ye bağımlı olması. Bu durumu doğrulayan Ross, 90 günlük erteleme süresinin gerekli olduğunu vurguladı ve bu yönde bir karar alındığını kaydetti.

Ross, yaptığı açıklamada telekom şirketlerinin Huawei'ye olan bağımlılıklarından kurtulmaları adına 90 gün daha ek süre tanıdıklarını belirtirken, bu süreyi telekom şirketlerinin iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ABD Ticaret Bakanı, bakanlığın Huawei'nin 46 iştirakinin daha listeye eklenmesine karar verdiğini sözlerine ekledi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalar önce 'ABD'nin Çin ile durumu iyi ve görüşmeler sürüyor' şeklinde verdiği demeçten sonra gelmesi ise dikkat çekti.

Çin'de devlet desteğini arkasına alan Huawei, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tam merkezinde bulunuyor. Çin'e ait Xiaomi ve Oppo gibi diğer teknoloji markalarından öte yaptırımlar doğrudan Huawei üzerinden Çin'e uygulanıyor.