Hangisi daha hızlı: Galaxy S9 mu yoksa iPhone X mi?

Kullanıcılar telefon almadan önce özelliklerini karşılaştırıp hangisi bütçesine de uygunsa ona göre tercih yapıyor. Galaxy S9 pek çok yeni özelliği beraberinde getiriyor; ancak iPhone X ile karşı karşıya geldiğinde hangisinin daha iyi olduğunu merak eden çok. Bu haberimizde özellikle her iki telefonun hız performansına bakacağız; bu da zaten doğrudan iki telefonun donanımıyla ilgili bir durum.

Tom's Guide, Galaxy S9+'ı, iPhone X, Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2 XL ile birlikte performans testine sokuldu. . Testte kullanılan Galaxy S9+’ın Snapdragon 845 işlemcili olduğunu belirtelim.





Geekbench 4 performans testinde Snapdragon 845’li Galaxy S9+, 8295 puan; A11 işlemcili iPhone X ise 10357 puan aldı. Samsung, rakibi ile olan farkı azalsa da iPhone X liderlikten vazgeçmiyor.

3DMark Sling Shot grafik testinde ise Galaxy S9+, 5793 puan alırken; iPhone X 3998 puan aldı. Burada da Galaxy S9+ lider ilk sırada.

Limitsiz modda gerçekleştirilen OpenGL ES 3.0 testin-e baktığımızda kıyasıya bir mücadele var. iPhone X, 4994 puan alırken; Samsung Galaxy S9+, 4634 puan ile geride kalıyor.





Sentetik testlerin dışında Tom's Guide, her iki cihazda da Adobe Premiere Clip uygulamasını kullanarak iki dakikalık 4K bir videoyu Full HD çözünürlüğe dönüştürdü. iPhone X'te bu işlem 42 saniye sürdü. Galaxy S9+ ise işlemi 2 dakika 32 saniyede bitti.

Daha sonra Oyun testlerine girildi. Galaxy S9+, Injustice 2’yi 20 saniyede açarken iPhone X, 13 saniyede açabilirdi. Hızın en azından bir kısmı, Apple'ın birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanmış entegre yazılım ve donanım tasarımlarına bağlanabilir.