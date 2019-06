Hangi şarkılar Türkiye’de 2019 yazına damga vurmaya aday?

Bu çalma listesi Türkiye’ye özel ve Türkiye’de 2019 yazına damga vurmaya aday şarkıları da kapsıyor. Yazın hitleri olmaya aday şarkılar arasında Türk pop dünyasının en çok dinlenen genç isimlerinden Aleyna Tilki’den “Nasılsın Aşkta?” ve Merve Özbey’den “Tebrikler”, Ersay Üner’den “Nokta” gibi şarkılar yer alıyor. Feride Hilal Akın’dan “Yok Yok” ve Billie Eilish’ten “bad guy” da bu yazın iddialı şarkıları arasında. Spotify’ın Türkiye’deki müzikseverler için hazırladığı 2019 Yaz Hitleri hemen göz atabilir, yaza damgasını vuracak şarkılar için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz.

2019’da Türkiye’de Yaza Damga Vurmaya Aday Şarkılar:

Aleyna Tilki - Nasılsın Aşkta?

Billie Eilish - bad guy

Ezhel - Felaket

Feride Hilal Akın - Yok Yok

Merve Özbey - Tebrikler

Mabel - Don't Call Me Up

Ersay Üner - Nokta

Ziynet Sali - Bana da Söyle

Ed Sheeran, Justin Bieber - I Don't Care

Lil Nas x - Old Town Road (Remix)

Simge - Aşkın Olayım

Buray - Kabahat Bende

BLACKPINK - Kill This Love

Ben Fero - Demet Akalın

Martin Garrix feat. Macklemore & Patrick Stump - Summer Days

Ofenbach - Rock It

Murat Dalkılıç - Son Liman

Dynoro & Ina Wroldsen - Obsessed

Emrah Karaduman, Çağla - Ara Beni

Jonas Brothers – Sucker