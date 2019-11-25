Halka açık USB şarj istasyonlarında kullanıcıları bekleyen tehlike
Artık dışarıda pek çok yerde görmeye başladığımız USB şarj istasyonları, kullanıcıların acil şarja ihtiyaç duyduklarında imdadına koşsa da, bazı noktalarda kullanıcılar için ciddi bir tehdit halini alabildiği ortaya çıktı.
Powerbank taşımayan ve o an şarja ihtiyaç duyanların yardımına koşan şarj istasyonlarına bugün otobüslerden havalimanlarına pek çok yerde rastlamak mümkün. Ancak bu istasyonlarla ilgili Los Angeles Bölge Savcısı, ilginç bir uyarıda bulundu. Bu tip istasyonlarda zararlı yazılım bulunabileceğine dikkat çekilen açıklamada, kamuya açık olan USB güç şarj istasyonlarının kullanılmaması gerektiğini savundu. USB, hem güç hem de veri transferi için tasarlanmış bir arabirim ve hem güvenlik araştırmacıları, hem de siber suçlular USB bağlantılarını kullanarak cihazlarını sadece şarj ettiklerini düşünen kullanıcılara kötü amaçlı yazılım aktarmanın yollarını bulmuş durumda.
Aslında bu uyarı boşa değil; zira yapılan son araştırmalar USB yuvaları üzerinden siber saldırganların akıl almaz oyunlar kurduğunu ortaya koyuyor. Son olarak güvenlik araştırmacısı Samy Kamkar, 2016 yılında bu fikri daha da ileri götürerek KeySweeper adlı, Arduino tabanlı bir cihaz geliştirdi. Bu cihaz bir USB duvar şarjını andırırken, akıllı telefonları şarj etmenin yanı sıra bir kablosuz bağlantı kullanarak pasif bir şekilde kendi menzilindeki bütün Microsoft kablosuz klavyelerin tüm tuş basmalarını belirliyor, şifrelerini çözüyor ve kaydediyordu.
Söz konusu savcının uyarısı "USB Şarj Dolandırıcılığı" başlığını taşırken, suçluların USB duvar şarjlarını ve hatta USB kablolarını kullanarak cihazları etkileyebileceği pek çok farklı yöntem hakkında tüketicilere bilgi sundu.
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