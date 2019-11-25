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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.11.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Half-Life: Alyx için geri sayım başladı, sistem gereksinimleri açıklandı

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Half-Life: Alyx için geri sayım başladı, sistem gereksinimleri açıklandı
Fotoğraflar: Valve

Yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Half-Life'ın devam oyunu geçtiğimiz günlerde Valve tarafından resmen açıklandı. Half-Life: Alyx adıyla gelen yeni oyun büyük bir heyecan yaratırken, sistem gereksinimleri de belli oldu.

Half-Life: Alyx için resmi duyuru yapıldı, ilk fragman yayınlandı. Oyuncuların Half-Life 2'nin ardından yıllardır beklediği oyun olan Alyx, tam bir oyun canavarı sisteme ihtiyaç duyuyor. Gelecek yıl satışa sunulması planlanan oyunda 12 GB RAM temel sistem gereksinimlerinden biri olarak açıklanmış. Ekran kartı tarafına baktığımızda ise Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 580 / 6 GB VRAM modelleri oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırmak isteyen oyuncuların dikkat etmesi gereken kartlar. Bu kartların alt seviyesine düştüğünüzde oyundan verim alamayacaksınız. 

Oyunun hayli yüksek sistem gereksinimlerine sahip olması ise kafaları karıştırdı. Valve'ın yeni oyununda dikkat çeken bir diğer önemli detay ise oyunun mouse ve klavye ile birlikte oynanmasının pek keyif vermeyeceği, Half-Life: Alyx'in daha çok VR tabanlı bir oyun olduğu... 

Half-Life: Alyx için geri sayım başladı, sistem gereksinimleri açıklandı


Steam'e kayıtlı kullanıcıların bilgisayar sistemlerine bakıldığında ise Half-Life: Alyx oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı için pek bir sorun teşkil etmeyecek. Zira Steam verilerine göre kullanıcılarının neredeyse yarısının 12 GB RAM'li bir sistemi bulunuyor. Ekran kartı yeterliliğine geldiğimizde ise bu oran yüzde 35'lerde kalıyor. 

Sistem gereksinimleri baz alındığında Half-Life: Alyx'in en yakın rakipleri ise Red Dead Redemption 2 ve hiç şüphesiz Call of Duty: Modern Warfare...

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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