Half-Life: Alyx için geri sayım başladı, sistem gereksinimleri açıklandı
Yıllardır milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Half-Life'ın devam oyunu geçtiğimiz günlerde Valve tarafından resmen açıklandı. Half-Life: Alyx adıyla gelen yeni oyun büyük bir heyecan yaratırken, sistem gereksinimleri de belli oldu.
Half-Life: Alyx için resmi duyuru yapıldı, ilk fragman yayınlandı. Oyuncuların Half-Life 2'nin ardından yıllardır beklediği oyun olan Alyx, tam bir oyun canavarı sisteme ihtiyaç duyuyor. Gelecek yıl satışa sunulması planlanan oyunda 12 GB RAM temel sistem gereksinimlerinden biri olarak açıklanmış. Ekran kartı tarafına baktığımızda ise Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 580 / 6 GB VRAM modelleri oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırmak isteyen oyuncuların dikkat etmesi gereken kartlar. Bu kartların alt seviyesine düştüğünüzde oyundan verim alamayacaksınız.
Oyunun hayli yüksek sistem gereksinimlerine sahip olması ise kafaları karıştırdı. Valve'ın yeni oyununda dikkat çeken bir diğer önemli detay ise oyunun mouse ve klavye ile birlikte oynanmasının pek keyif vermeyeceği, Half-Life: Alyx'in daha çok VR tabanlı bir oyun olduğu...
Steam'e kayıtlı kullanıcıların bilgisayar sistemlerine bakıldığında ise Half-Life: Alyx oyuncuların azımsanmayacak bir kısmı için pek bir sorun teşkil etmeyecek. Zira Steam verilerine göre kullanıcılarının neredeyse yarısının 12 GB RAM'li bir sistemi bulunuyor. Ekran kartı yeterliliğine geldiğimizde ise bu oran yüzde 35'lerde kalıyor.
Sistem gereksinimleri baz alındığında Half-Life: Alyx'in en yakın rakipleri ise Red Dead Redemption 2 ve hiç şüphesiz Call of Duty: Modern Warfare...
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