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    Half-Life 2 efsanesi geri dönüyor!

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    İlk olarak 2004 yılında piyasaya sunulan Half-Life 2, zamanının en iyi oyunuydu. Bütün ödülleri toplayan oyunun devamı ise bir türlü Valve tarafından çıkarılmadı. Ancak oyun, oyuncuların yaptığı çalışmalar ile tekrar oluşturuluyor.

    Half-Life 2, Unreal Engine 4 oyun motoru ile tekrar düzenleniyor. Source oyun motoruna göre daha güzel gözüken oyun, Unreal Engine 4 motoru ile baştan oluşturulmuş. Oyunu geliştiren SilverTM, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

    Half-Life 2 efsanesi geri dönüyor

    Ayrıca geliştirici henüz tüm oyunun oluşturulmadığını, sadece ilk bölümün oluşturulduğunu belirtti. İlerleyen dönemlerde oyunun diğer bölümleri de Unreal Engine 4 motoru ile düzenlenecek. Daha güzel grafik kaliteleri sunan bu oyun motoru sayesinde grafikler oldukça güzel gözüküyor. 

    Etiketler: Unreal Engine 4 , Half-Life 2 , Yeniden düzenlendi , Oyun
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