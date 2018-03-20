Half-Life 2 efsanesi geri dönüyor!

Half-Life 2, Unreal Engine 4 oyun motoru ile tekrar düzenleniyor. Source oyun motoruna göre daha güzel gözüken oyun, Unreal Engine 4 motoru ile baştan oluşturulmuş. Oyunu geliştiren SilverTM, henüz yolun başında olduklarını söyledi.

Ayrıca geliştirici henüz tüm oyunun oluşturulmadığını, sadece ilk bölümün oluşturulduğunu belirtti. İlerleyen dönemlerde oyunun diğer bölümleri de Unreal Engine 4 motoru ile düzenlenecek. Daha güzel grafik kaliteleri sunan bu oyun motoru sayesinde grafikler oldukça güzel gözüküyor.