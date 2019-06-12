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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.06.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Hakkarili öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

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Hakkarili öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 11 okulda kurulan atölyelerde öğrencilere, robotik kodlama eğitimi alan 60 gönüllü öğretmen tarafından geleceğin teknolojisi öğretiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi" kapsamında 40 saatlik temel eğitim alan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulması planlanan fakat tam donanımlı olabilmesi için 11 okulda oluşturulan STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), ahşap ve robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere ders vermeye başladı. 

Öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri amacıyla kurulan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, geleceğe yönelik teknolojik ürünler geliştirmeyi amaçlıyor.

"Gelecek yıl 1760 öğrenci yararlandırmayı amaçlıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yöneticisi Ali Azad Özkul, yaptığı açıklamada, söz konusu proje kapsamında 11 okulda atölye kurduklarını söyledi.

Kurulan atölyelerden 7'sinin robotik kodlama, 3'ünün STEM, birinin de ahşap atölyesi olduğunu belirten Özkul, "Eğitim ve öğretimin her seviyesinde atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde öğrencilerimize 21. yüzyılın becerilerini kazandırmayı, eğitimde çağdaşlaşmayı yakalamayı ve 2023 vizyonuna uygun bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine renk kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İlk aşamada 60 öğretmene bu konuda eğitim verildiğini anlatan Özkul, "Eylülden itibaren yeni öğretmenlerimiz eğitilecek. 1760 öğrenciyi gelecek yıl bu atölyelerden faydalandırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte artacak atölyelerle beraber bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Katkılarından dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına, Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına ve İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine teşekkür ederim." diye konuştu.

"Topaç oynayabilmek için kendi topaçlarımızı üretiyoruz"

Matematik öğretmeni Hanife Güğül de eğitime gönüllü olarak katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Günlük hayatta uygulanabilirliği açısından ahşap atölyesi tercih ettiğimiz bir teknik oldu. Atölyede öğrencilerimizle oyuncaklar ve ders içeriğine uygun materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri de derslerimizde etkin şekilde kullanıyoruz. Şu anda topaç oynayabilmek için kendi üretimimiz topaçları yapıyoruz. 12 kişilik bir öğrenci grubumuz var." 

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