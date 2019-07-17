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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.07.2019 - 06:53, Son Güncelleme:

Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

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Hakkari'de Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı çerçevesinde geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı.

Gençlik merkezi binasında oluşturulan atölyenin açılışını gerçekleştiren Vali İdris Akbıyık, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin Türkiye'nin bazı kentlerinde olduğu gibi Hakkari'de de hayata geçirildiğini söyledi.

Son zamanlarda Türkiye'de teknoloji anlamında önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"İHA'larımızı, SİHA'larımızı, kara ve hava araçlarımızı üretiyoruz. Bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, yeni teknolojide yeni bilimsel buluşlar yapmasına bağlıdır. Türkiye'de son yıllarda ciddi bir milli teknoloji hamlesi var. Bu anlamda oluşturduğumuz atölyeler çok önemli bir işlev görecek. Önümüzdeki yıllarda belki Hakkari'den Türkiye'nin, dünyanın kaderini değiştirecek önemli buluşlar yapılacak."

Proje hakkında ailelere bilgi veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da açılışını yaptıkları atölyenin Hakkari'ye ve ülkeye önemli hizmetler vereceğine inandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğini gençlerde gördüklerini ifade eden Kökçam, atölyenin Hakkari'de kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Açılışın ardından Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca ile atölyeyi gezdi.

Oluşturulan teknoloji atölyesinde, il merkezi ve ilçelerinden 160 öğrenciye tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim verilecek.

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