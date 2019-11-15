Haier Europe Türkiye’de önemli atama
Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden biri olan Çinli Qingdao Haier’in Avrupa ayağı olan Haier Europe yeni yatırımlara başladığı Türkiye’de mevcut yapısını güçlendirmek için Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Atilla Saman’ı getirdi
Atilla Saman Haier Europe Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü oldu. Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünden mezun olan Atilla Saman, profesyonel hayatına 1995 yılında Hilton İzmir’de Bordrolama Uzmanlığı pozisyonuyla başladı. 1999-2016 yılları arasında Indesit Company A.Ş.’de İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2016-2019 yılları arasında CarrefourSA’da İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
İnsan kaynaklarında uzun yıllar deneyim kazanan Saman, Ekim 2019 itibariyle Haier Europe Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlendi.
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