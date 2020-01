Haftanın en dikkat çeken oyunları

GTA 5 tarihinin en çok satan üçüncü oyunu olmayı başardı



Grand Thef Auto 5 ve Read Dead Redemption 2'nin toplam satış rakamları 150 milyonu devirdi. Hatta GTA 5, tek başına dünyanın en çok satan üçüncü oyunu olmayı başarmış durumda. İşin belki de en ilginç yanı 7 yıl önce satışa sunulan bir oyunun halen kapış kapış satıyor olması... Oyun tarihinde bu tip bir tablonun eşi benzeri bulunmuyor.



Sony, bazı PlayStation oyunlarını Şubat ayında bedava yaptı



Sony'den yapılan açıklamaya göre PS Plus aboneleri için BioShock: The Collection, Sims 4 ve Firewall Zero Hour, Şubat ayında oyunculara ücretsiz dağıtılacak. Bu oyunları indirebilmek için oyuncuların 4 Şubat tarihine kadar beklemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar ise Ocak ayında ücretsiz olan The Nathan Drake Edition ve Frantics oyunları bedava indirilebiliyor.



Warcraft III: Reforged satışa sunuldu! Efsane geri döndü



Yıllar önce satışa sunulduğunda milyonlarca oyuncunun büyük ilgisiyle karşılanan ve halen internet üzerinden oynanan Warcraft III yeni yüzüyle tekrar oyuncuların karşısına çıktı. Bir süredir 'beta' aşamasında olan Warcraft III: Reforged, bugünden itibaren final sürümüyle raflardaki yerini aldı.



Hearthstone: Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayında



Blizzard'ın popüler oyunlarından Hearthstone bünyesinde Ejderha Yılı'ının son tek kişilik macerası Galakrond'un Uyanışı, ikinci bölümüyle yayınlandı. Kâşifler Birliği ve League of E.V.I.L. Wyrmrest’te çarpışmaya tutuştu. İki taraflı bu maceranın gelecek bölümünde her iki tarafın hikâyesini de oynamayı ihmal etmeyin. Ayrıca Galakrond’un Uyanışı’nın her bölümünde koleksiyonuna ekleyebileceğiniz kartlar kazanacağınızı da unutmayın.



Xbox için bu oyunlar Şubat ayında bedava oldu

Xbox One için ücretsiz olan oyunlar şöyle:



- TT Isle of Man (59.99 dolara satılan oyun 1-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)

- Call of Cthulhu (39.99 dolara satılan oyun 16 Şubat - 15 Mart tarihlerinde ücretsiz)



Xbox 360 ve Xbox konsollarına gelen oyunlar ise şöyle: (Xbox One ile de oynanabiliyor)



- Fable Heroes (9.99 dolara satılan oyun 1-15 Şubat tarihlerinde ücretsiz)



- Star Wars Battlefront 2004 (9.99 dolara satılan oyun 16-29 Şubat tarihlerinde ücretsiz)



PlayStation 4 oyunlarında fiyatlar düştü



Aralarında NBA 2K20 ve Borderlands 3 gibi yapımların da bulunduğu Take-Two Interactive’in PlayStation 4 oyunları, yarıyıl döneminde indirimli fiyatlarla satılmaya başladı.

THE OUTER WORLDS 319 TL* NBA 2K20 269 TL* WWE 2K20 219 TL* BORDERLANDS 3 219 TL* RED DEAD REDEMPTION 2 199 TL* NBA 2K PLAYGROUNDS 2 69 TL*