Haftanın en dikkat çeken bilimsel olayları

Greta Thunberg, kendi isminin patentini aldı



İklim aktivisti Greta Thunberg, insanların izin almadan ismini ve kurduğu hareketi kullanarak ticari fayda elde etmelerini engellemek için, ismi ve 'Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin ismi için patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.



Problem çözmenin ilk adımı yapboz



Çocukların görsel ve zihinsel zekalarını geliştiren yapbozlar, çocukların eğitimlerine fayda sağlaması açısından önerilen oyun araçları arasında yer alıyor. Canada Schools'tan yapılan açıklamaya göre, her yaştaki bireyin beyin gelişimi için yapbozlar önemli bir rol üstleniyor. Yapbozun faydaları bu kadarla da sınırlanmıyor. Uzmanlar yapbozların çocukların kendilerini tanımasından özgüven artışına, kritik düşünmeden ince motor becerilerinin gelişmesine kadar birçok konuda yardımcı olduğunu belirtiyor.



Büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı düşünülenden daha yüksek



Uzmanlar, tehlikeli derecede büyük bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığının sanıldığından daha yüksek olduğunu iddia etti. Daha önce Dünya'ya çarpma ihtimali olan tespit edilememiş cisimlerin olduğunu hatırlatan uzmanlar, bilinmeyen bir nesnenin bilinenlerden daha tehlikeli olabileceği konusunda da uyardı.



ABD'ye ait iki eski uydu yörüngede çarpışabilir



Saniyede 14,7 kilometre sabit hızla ters yönlerde hareket eden ABD'ye ait kullanım dışı iki uydunun birbirine 15 ila 30 metre yaklaşacağı tahmin ediliyor. Bu şekilde iki uydunun birbirine çarpması işten bile değil.



Uluslararası Uzay İstasyonu'na ticari modül eklenecek



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurdu. Açıklamada, Axiom Space'in üreteceği modülün ISS'in cephesindeki güverteye ekleneceği ve tamamen özel şirketlerin kullanımına ayrılacağı belirtildi. Açıklamada ifadesine yer verilen NASA Direktörü Jim Bridenstine, NASA'nın özel sektörle iş birliğini küresel ekonomiye ve uzay araştırmalarına katkı sağlayacak şekilde arttırmayı amaçladıklarını belirterek, "Axiom'un uzayda özel sektör için ticari durak oluşturma adımı, NASA'nın alçak yörüngede astronot eğitimi, bilimsel araştırma ve teknoloji testleri gibi uzun vadeli hedefleriyle uyum içindedir." değerlendirmesinde bulundu.



Plüton'da gizemli sis! Nedeni araştırılıyor



Bilim insanları, 2015 yılında Plüton'u yakından inceleyip gezegende gizemli bir sis tabakası olduğunu tespit etmişti. Şimdi ise bu sis katmanının neden kaynaklandığını araştırılıyor. NASA, New Horizon projesi kapsamında 2015 yılında cüce gezegen Plüton'dan elde ettiği veriler şaşırtıcı bir durumu ortaya gözler önüne serdi. Bu verilere göre Plüton bir sis tabakasıyla kaplıydı. Bu sis tabakası, Plüton'un tıpkı Satürn'ün uydusu Titan gibi deniz veya göllere sahip olduğunu ortaya koyabilir. NASA'da görevli bilim insanı Bonnie Buratti, 8 Ocak'ta düzenlenen Amerikan Astronomi Derneği toplantısında Pluton'un bir sis tabakası ile kaplı olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Buratti, Plüton'u yeni bir Mars olarak gördüklerini ama yeni bir Titan gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.



