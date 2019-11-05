Haftada dört gün çalışıldı! Verimlilik yüzde 40 arttı
Microsoft'un Japonya merkezinde dört günlük çalışma sistemine geçildi. Uygulama ile toplantı süreleri azalırken şirket verimi yüzde 40 arttı.
Microsoft Japonya'da iş-yaşam dengesini inceleyen ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sağlayarak üretkenliği artırmayı amaçlayan bir deney yapıldı. Buna göre, Microsoft her cuma günü ofisini kapattı ve tam zamanlı çalışanlarına da ücretli izin verdi. Böylece, verimliliğin yüzde 40 arttığı belirlendi.
Şirket ayrıca, 30 dakikalık bir sınır uygulayarak ve uzaktan iletişimi teşvik ederek toplantılarda harcanan zamanı azalttığını belirtti. Buna ilaveten elektrik tüketiminin de yüzde 23 azaldığı da açıklandı.
Haftada dört günlük mesainin üretkenlik üzerine avantajlarına dikkat çeken ilk şirket Microsoft değil. CNBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda'da emlak planlama firması Perpetual Garden'ın da benzer bir deney yaptığı ve çalışanlar ile şirkete büyük fayda sağladığı açıklandı.
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