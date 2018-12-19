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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.12.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Hacker'ların ilgisini çeken 3 sektör

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Hacker'ların ilgisini çeken 3 sektör

Her ne kadar tüm şirketlerin siber saldırılardan etkilenme ihtimali oldukça yüksek olsa da, bazı sektörler günümüzde siber korsanların gözdesi haline gelmiş bulunuyor. Güvenlik çözümü üreticisi Komtera Teknoloji’nin uzmanları, siber korsanlar için en ilgi çekici olan 3 sektörü sıralayarak olası saldırılara karşı önerilerde bulunuyor.

1. Sigorta Sektörü 

Yasaların sigorta şirketlerinden hem şu an var olan hem de eski kullanıcılara ait pek çok bilgiyi uzun süre boyunca saklamasını talep etmesi, bu şirketlerin müşteriler hakkında büyük boyutlarda verileri depolamasını gerektiriyor. Teknoloji geliştikçe çoğu sigorta şirketi kağıtlardaki verilerini dijitale aktarıp bazı güvenlik önlemleriyle korusa da, pek çok eski veri savunmasız bilgisayar ortamlarında tutuluyor. Aynı verilerin hem eski hem de dijital sistemde olmasının pahalı bir durum olması ve eski sistemin miadını doldurması, sigorta şirketlerini siber korsanlara karşı oldukça zayıf halde bırakıyor.

Sigorta sektöründeki güvenlik eksikliklerinin giderilmesi için saklanan verilerin daha bütüncül bir güvenlik stratejisi ile korunması gerekiyor. Böylece tam olarak hangi verilere sahip olduklarına ve hangi verinin nerede sakladığına karşı bilinç geliştirebilecek olan sigorta şirketleri, verilerini daha iyi koruyabiliyor. Yasa düzenleyiciler de sigorta şirketlerinin sahip olduğu verilerin nasıl korunması gerektiği konusunda belirleyici bir rol oynayabiliyor. 

2. Seyahat Sektörü 

Veri hırsızlığı ve siber dolandırıcılık, seyahat sektörünün en çok kanayan yaralarından biri. Online ödeme işlemleri ve bu işlemler gerçekleştirilirken ihtiyaç duyulan güvenlik aşamalarının yetersizliği, siber suçluların manipülasyonlarını ne yazık ki oldukça kolaylaştırıyor.

Online ödemeler dışında, otellere yönelik check-in ya da rezervasyon işlemleri sırasında ziyaretçilerden kredi kartı bilgilerinin alınmasının halen yaygın olması da ciddi güvenlik riskleri yaratıyor. Otel görevlilerinin onlara herhangi bir zamanda verilen binlerce kredi kartı bilgisini uzun süreler saklaması veri sızıntıyla yaşanacak riskleri artırıyor.

Oteller dışında hava yolu şirketleri de siber suçlulardan nasiplerini alıyor. Büyük siber saldırılara maruz kalan hava yolu şirketleri, ciddi krizler yaşıyor. Sistemlerin çökmesi veya elle ödemelerin gerekmesi gibi durumların tek başına yaratacağı zararların ötesinde, şirketlerin IT altyapılarına başaran siber suçlular, önemli kullanıcı verilerini kolayca çalabiliyor.

Seyahat sektöründeki şirketlerin IT altyapılarını dikkatli bir şekilde 7/24 incelemesi ve güvenlik katmanlarına yeni katmanlar eklemeleri için profesyonel yardım alması öneriliyor. Bununla birlikte sistemlerinin en son güncellemelerinin düzenli aralıklarla yapılmasının ve sadece çok elzem olduğu sürece eski verilerin saklanması gerekiyor. 

3. Kamu Sektörü 

Pek çok kamu kuruluşunun vatandaşların verilerini nasıl ve ne oranda koruduğuna dair yeterli bilginin olmaması, siber suçluların bu sektöre olan ilgisinin de etkisiyle endişe yaratıyor. Kamu kurumlarında ortaya çıkan ve önemli ölçüde hasar yaratan pek çok siber saldırı, kamu kurumlarının henüz etkin bir şekilde dijitalleşemediğine işaret ediyor.

Kamu kurumlarının sakladığı hassas veriler, kişisel bilgilerin çok ötesinde değer taşıyor. Askeri veriler, devlete bağlı tüm şirketlerin verileri, çeşitli değerli kaynakların oldukça gizli kayıtları, şehir planlama bilgileri gibi kritik bilgiler bu değerli verilerin sadece bir kısmını oluşturuyor. Siber terörist olarak adlandırılabilecek siber suçlular bu tür bilgilere aç iken çoğu devlet kurumunun veri koruma kanunları düzenlemelerine karşı ne durumda olduğunun aslında bilinmemesi de halihazırda gerçekleşmiş ancak bilinmeyen ya da gerçekleşebilecek veri sızıntılarına karşı büyük risklere neden oluyor.

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