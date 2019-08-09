Hacker'lar evlere akıllı televizyonlardan sızıyor

Akıllı TV'ler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için tasarlanmış yüksek çözünürlüklü ekranları, kameraları, mikrofonları ve yenilikçi arayüzleriyle birçok evde çoktan yerlerini aldılar.2018 yılı verilerine göredünya çapında 114 milyondan fazla akıllı TV satıldı. Tüketiciler ayrıca HDMI girişli TV setlerini harici medya cihazlarına bağlayarak “akıllı” olanlara çevirme seçeneğini de kullanıyorlar.

Hem orjinal Android uygulamalarını hem de üretici tarafından değiştirilmiş sürümleri kapsayan Android TV, akıllı televizyonlar için en popüler işletim sistemi durumunda. Android işletim sistemini hedefleyen birçok zararlı yazılım var. Bu zararlı yazılımlar Android telefon veya tabletlerle aynı temel mimariyi paylaşan Android TV'lere de zarar verebilirler. Açık kaynak kodlu olması ve büyük popülaritesi, Google Play uygulamaları için kusurlu inceleme süreci ile birlikte platformu ve kullanıcılarını çekici bir hedef haline getiriyor.



Zararlı yazılımlar ve zayıf yapılandırmalar sorun yaratıyor

ESET uzmanları, kurbanların cihazlarına erişebilmek için ücret talep eden fidye yazılımlarından etkilenen akıllı TV vakaları yaşandığının, Android tabanlı akıllı TV'ler de dahil olmak üzere binlerce Android cihazının işlemci gücünü kripto para madenciliği için kullandığının altını çiziyorlar.Cihazların saldırıya olanak tanıyacak şekilde yanlış yapılandırmasına yol açacak hataları şöyle sıraladılar: Bağlantı noktalarını açık tutmak, güvensiz protokoller kullanmak, hata ayıklama mekanizmalarını etkinleştirmek, zayıf veya varsayılan parolalara güvenmek (daha beteri parola koymamak) ve hiç gerekli olmayan hizmetleri kullanmak.

Akıllı televizyonlar başta olmak üzere IoT cihazlarınızı güvende tutmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyorlar:



Router/Modem kimlik bilgilerinizi koruyun

Router ya da modem kullanımı akıllı televizyonların teknolojisinden yararlanmak için pratik ve esnektir. Ancak, güvenli hale getirilmemiş bir router Akıllı TV'nizi ve tüm ağınızı riske atabilir.Router güvenliğini sağlamak için, eğer henüz yapmadıysanız yönetici kullanıcı adını üreticinin verdiği parolayla birlikte değiştirin. İzniniz olmadan ağınıza erişimi engellemek için kullanmadığınız özellikleri de devre dışı bıraktığınızdan emin olmalısınız.



Ağlarınızı ve cihazlarınızı listeleyin

Ev ağınızı güvence altına almak ve hassas cihazları daha iyi korumak için cihazları listeleyin ve özel izinlere sahip ayrı ağlar oluşturun.



Akıllı TV'nizi yapılandırın

Tüm bağlı cihazlarınız ve yönlendiriciniz gibi Akıllı TV'niz de güvenlik ve işlevsellik sağlamak için doğru şekilde yapılandırılmalıdır. Özellikler cihazdan cihaza değişiyorsa, kullanım kılavuzunu kontrol edin. Akıllı TV'nizde bir kamera da varsa, bunun da gizliliğinizi tehlikeye atabileceğini unutmayın.



En son güncellemeleri yükleyin

Suçlular her zaman kurbanlarının cihazına, ağına veya bilgisayarına sızmak için kullanabilecekleri yeni güvenlik açıkları ararlar. Tüm bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi, Akıllı TV ürün yazılımı düzenli olarak güncellenmelidir.



Komple bir güvenlik çözümü kullanın

Bilgisayarınız veya cep telefonunuz gibi, akıllı cihazlarınıza da kötü amaçlı yazılımlar veya siber suçluların yarattığı diğer tehditler bulaşabilir. Bu nedenle, bu cihazları korumak için de güvenilir bir sağlayıcıdan gelen eksiksiz bir güvenlik çözümü kullanmanız gerekir.



Uygulamaları dikkatli indirin

Kötü amaçlı uygulamalar Akıllı TV'nizi de etkileyebilir, bu nedenle diğer cihazlarda olduğu gibi, indirdiğiniz uygulamalara özel dikkat göstermelisiniz. Uygulamaları her zaman doğrudan Google Play mağazasından veya App Store'dan indirmektir. Bir uygulamayı indirmeden önce her zaman yazılım geliştiricinin adını, kurulum sayısını ve diğer kullanıcıların değerlendirmelerini kontrol edin. Şüpheniz varsa, uygulamayı yüklemeyin!

Medya yayınını dikkatli kullanın

Web taramanızın da siber suçlular için hedef olduğunu unutmayın. Kullandığınız akış sitelerini dikkatli seçin. Çevrimiçi yayın seyretmek istiyorsanız güvenilir ve yasal web sitelerini arayın ve kullanın.



