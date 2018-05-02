Hacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?
GeriTeknoloji Hacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
02.05.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Hacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?

Hackerlar siber saldırıların çok büyük bir kısmını para kazanmak için yapıyor. Peki bir hacker sosyal güvenlik numarası, şifre veya kredi kartı bilgileri gibi özel bilgileri ele geçirdikten sonra onları nasıl paraya dönüştürüyor? Güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı Watchguard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bir siber saldırganın çaldığı bilgilerden nasıl para kazandığını açıkladı.

Siber saldırıların büyük bir kısmının para kazanmak için yapıldığını belirten Yusuf Evmez, bir siber saldırganın veri hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra neler yapabileceğini 7 adımda sıralıyor.

1. Çalınmış Verinin Envanterini Çıkarmak: Hackerlar çalınan veri dosyalarının tamamını araştırarak kimlik doğrulama bilgilerine, isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilere ve kredi kartı detayları gibi finansal bilgilere erişirler. 

2. Kişisel Bilgileri Satmak: Siber saldırganlar bahsettiğimiz türdeki bilgileri bir araya getirip bir paket halinde satarlar. Bilgiler ne kadar güncelse değeri de o kadar çok olur. Kimlik numaraları, adresler, doğum tarihi ve kredi kartı bilgileri genelde 1 dolar ile 450 dolar arasında değer buluyor. 

3. Değerli Verilere Ulaşmak: Bilgisayar korsanları kimlik doğrulama bilgilerini ve hesapları gözden geçirerek daha kazançlı olma potansiyeline sahip hesaplardan faydalanmak isteyecektir. Kamusal veya askeri adresler çok değerlidir. İnsanlar genellikle şifrelerini kurumsal hesaplarda tekrar tekrar kullandıkları için siber saldırganlar kişilerin bireysel hesaplarına ulaştıktan sonra kurum hesaplarını da ele geçirirler. Bir hacker böyle bir olayı tamamen kendisi planlayarak da gerçekleştirebilir ya da bilgileri deep web’te çok daha fazla paraya satarak değerlendirebilir. 

4. Kredi Kartı Bilgilerini Kullanmak: Kredi kartı bilgileri gibi finansal bilgiler paket halinde satılır. Biraz bilgili hackerlar, kolay bir şekilde onlarca ya da yüzlerce kişinin kredi kartı bilgisini satın alabilir. Ardından gerçek kimliğinin saptanmasını engellemek adına o kredi kartıyla hediye kartları satın alır. Örneğin çalınmış kredi kartını kullanarak Amazon.com’dan hediye kartı alıp o kartı kullanarak istediklerini alırlar ve bunları tekrar satabilirler. Aldıkları teknolojik eşyaları eBay gibi legal alışveriş kanallarında satarak para kazanırlar. 

5. Toplu Halde Ucuza Satmak: Hackerlar, saldırıdan birkaç ay geçtikten sonra grupların kimlik doğrulama bilgilerini toplu halde indirimli bir fiyata satarlar. Artık şirketle ilgili bilgiler daha az değerlidir çünkü şirket muhtemelen sızıntıyı fark edip sorunu iyileştirecek adımlar atmıştır ancak veriler hala bir şekilde kullanılabilir. 

6. Sahte Vergi Beyannamesi Düzenleyerek Para İadesi Almak: Suç organizasyonları, çalınmış kimlik bilgileriyle sahte vergi beyannameleri doldurarak devlet hazineleri ve vergi idarelerinden vergi indirimleri almayı amaçlar. Çoğu vakada isimleri, adresleri, sosyal güvenlik numaraları ve diğer finansal bilgileri ayrı ayrı topladıktan sonra yeterli bilgiye eriştiklerinde onları kullanarak vergi beyannamesi doldururlar. Her ne kadar IRS sahtekarlığı %14 düşse de, sahtekarlar geçtiğimiz sene 783 milyon dolar çalmayı başardılar.

7. Fikri Mülkiyet Hırsızlığı Yapmak: Şirketler AR-GE’ye her sene milyonlarca dolar para yatırırken bu bilgilerin hackerler tarafından ele geçirilmesi korkunç bir durumdur. Örneğin birkaç sene önce hackerlar 50.000 Sony çalışanının e-mail, sosyal güvenlik numaraları ve maaş verilerini çalmıştı ama en kötüsü bu değildi. Gösterime girmemiş filmlerin yer aldığı IP adresleri de ele geçirilmişti. Bu gibi fikri mülkiyet hırsızlığı devletlerin de dikkatini çeken karmaşık bir problemdir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hacker'lar çaldıkları şifreyi nasıl paraya çeviriyor?

Samsung’un“Siber Zorba Olma” projesine ödül

Sosyal medya, SMS ve e-postayı geride bıraktı!

Kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışta!