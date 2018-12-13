Hacker'lar bu kez biyometrik verileri çalıyor!

Birçok insanın hayatında önemli bir yer edinen kripto para birimleri de tüm dünyada siber suçlular için daha cazip bir hedef haline geldi. Bu da zararlı kripto para madenciliği vakalarının hızla artmasına neden oldu. Kaspersky Lab, META bölgesinde kripto madencilik saldırılarında bir önceki yıla göre 4 kat artış tespit etti. 2017 yılında 3,5 milyon olan saldırı sayısı 2018’de 13 milyona ulaştı.

Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini, “META bölgesi siber suçlular için daha cazip bir hale geliyor. Faaliyetlerin merkezinde finans kuruluşlarını hedef alan saldırılar ve zararlı kripto madencilik saldırıları yer alıyor. 2018’de altı yeni ATM zararlı yazılım ailesi keşfettik. Diğer yandan, kripto paraların yasa dışı madenciliği de büyük oranda artarak son yılların en büyük tehdidi olan fidye yazılımlarını geride bıraktı. Madenciliğin fidye yazılımlara göre daha sessiz, etkisinin az ve fark edilmesinin zor olmasını bunun nedeni olarak görüyoruz.” dedi.

Biyometrik verilerin çalınması ve kullanılmasıyla gerçekleşecek ilk saldırılar 2019’da görülebilir



Birçok finans kuruluşu, kullanıcıları tanımlamak ve kimlik doğrulama yapmak için biyometrik sistemler kullanmaya başladı. Biyometrik verilerin sızdırıldığı çeşitli büyük olaylar yaşandı. Bu iki durum, sızdırılan biyometrik veriler kullanılarak finansal hizmetlere yönelik ilk örnek saldırılara zemin hazırlıyor.

Hindistan-Pakistan bölgesi, Güneydoğu Asya ve Orta Avrupa’da finans kuruluşlarına saldıran yeni yerel gruplar ortaya çıkabilir



Bu bölgelerdeki siber suçlu faaliyetleri giderek artıyor. Finans sektöründeki koruma önlemlerinin yetersiz olması ve bu bölgelerdeki insanların ve şirketlerin elektronik ödeme sistemlerini her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanması da buna katkı sunuyor. Şimdi, Asya’da yeni bir finansal tehdit merkezinin ortaya çıkması için tüm koşullar mevcut. Bu yeni merkez; Latin Amerika, Kore Yarımadası ve eski SSBC’deki üç merkeze eklenecek.

Kurumsal kullanıcıların mobil bankacılık uygulamalarına yönelik saldırılar



Şirketlere yönelik mobil uygulamaların popülerliği artıyor. Bu da muhtemelen yakında ilk saldırıların gerçekleşmesine yol açacak. Bunun için gerekli araçlar mevcut ve şirketlere yönelik saldırıların oluşturacağı olası zarar bireylere yönelik saldırılarda oluşacak zarardan çok daha fazla.

Kripto para birimlerinin dışında, blockchain kullanımı ile ilgili büyük beklentiler kaybolacak



Sonuçta bu trendi teknolojinin kapasitesinden çok insanların çabası sürdürecek. Kurumlar ve sektörler, blockchain teknolojisinin dar bir uygulama alanına sahip olduğu sonucuna vardı ve bu teknolojiyi farklı yollarla kullanma çabaları çoğu sonuç vermedi. Blockchain teknolojisini, kripto para birimleri dışında güvenilir bir şekilde kullanmak için yıllardır çalışmalar ve denemeler yapılıyor fakat pek başarı elde edilemedi. 2019, insanların denemekten vazgeçeceği yıl olacak.

Kripto para birimlerinin ödeme yöntemi olarak kullanımı daha da azalacak



2017’de bir dizi ürün ve hizmet tedarikçisi kripto para birimleriyle ödeme kabul edeceğini duyurmuştu. Ancak, yüksek komisyonlar (Aralık 2017’de başlayan bir sorun), yavaş transferler, entegrasyon için yüksek maliyet gerekmesi ve en önemlisi müşteri sayısının az olması nedeniyle kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanımı giderek azaldı. Sonuç olarak, yasal bir işletmenin kripto para birimi kullanması mantıksız hale geldi.

2017’deki yüksek kurlara dönüş olmayacak



Ocak 2018’e kadar Bitcoin fiyatlarında büyük düşüş ve artışlar yaşandı. Kripto para birimlerinin değeri, popülerlikleriyle orantılı olduğundan bu kurlara geri dönülmesi beklenmiyor. Kripto para birimleriyle ilgilenen sınırlı bir kitle var ve üst limite ulaşıldığında fiyatlar daha yükselmeyecek.