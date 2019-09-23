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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Hacker'lar araçlar hareket halindeyken hack'leyip sizi durdurabilir!

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Hacker'lar araçlar hareket halindeyken hack'leyip sizi durdurabilir!

Araç hırsızlığının önüne geçilmesi için geliştirilen araç takip cihazları, sahip oldukları güvenlik açıkları nedeniyle hackerlerin hedefinde. Uzaktan komut sistemiyle çalışan cihazlara hackerlerin kolayca sızabildiğini belirten siber güvenlik uzmanları, hackerlerin araçları hareket halindeyken durdurabileceğini ve ayrıca araç sahiplerinin kişisel bilgilerine de ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmalar, araç takip cihazlarının araç hırsızlığını düşürmede önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Bu tür cihazların zorunlu olduğu ülkelerde, araç hırsızlık oranı %40'a kadar düşüyor. Ancak sistem geliştiricilerinin temel güvenlik uygulamalarını görmezden geldiğine dikkat çeken uzmanlar, hackerlerin bu cihazları araçları izlemek, alarmları devre dışı bırakmak veya kişisel bilgileri çalmak için kullanabildiğini ifade ediyor. 

Hackerler Araç Takip Cihazlarına Sızıyor 

Araç takip sistemleri, araç sahiplerinin gerçek zamanlı olarak araçlarını izlemesine yardımcı olan mobil uygulamalarla birlikte geliyor. Pen Test Partners’ın güvenlik araştırmacıları, Avrupa genelinde kullanılan bazı araç takip cihazlarının işleyişini ve güvenilirliğini test etti. Karşılaştıkları sonuçlarda ise cihaza verilen komutların güvenilir bir kaynaktan gelip gelmediğini doğrulayamadıklarını gördüler. Binlerce aracı etkilemek için kullanılabilecek bu durum karşısında hackerlerin uygulamalara sızabileceğine işaret eden uzmanlar, hackerlerin trafik ortasında bir aracı hareketsiz ve tekrar başlatılmasını imkansız hale getirebileceğine dikkat çekiyor. 

Binlerce Aracı Aynı Anda Durdurabilirler 

Araç takip cihazları dışarıdan gelen bir komutla çalışma prensibine sahip. Araçlara gelen komutların, araç sahibinden veya polisin talebi üzerine yetkili bir çağrı merkezinden gelmesi gerekiyor. Ancak bu sisteme sızarak komut gönderen bir hacker, aynı araç takip cihazını kullanan tüm araçları hareket halindeyken durdurabilir. Aracı çalıştırmak için ise araç takip cihazının fiziksel olarak sökülmesi gerekir. 

Cihazlar Aracılığıyla Kişisel Bilgilere Erişebiliyorlar 

Araç takibi sistemlerinde yer alan müşteri kimlik bilgileri, hackerlerin uygulamaya erişmesiyle deşifre olabiliyor. Uygulama içerisinde kayıtlı olan herhangi bir hesabın e-posta adresini değiştirebilen hackerler, elde ettikleri ayrıntıları kendi adreslerine ileterek bir parola sıfırlama işlemi de başlatabiliyor. Araca giriş yapma erişimi, tüm kullanıcıların telefon numarası ve cihazla ilişkilendirilmiş olan tüm cihazları kontrol etme yetkisine ulaşabileceğine dikkat çeken uzmanlar, araçları ve kullanıcıları gerçek zamanlı olarak izleyen hackerlerin daha tehlikeli sonuçlara da neden olabileceğini belirtiyor.

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