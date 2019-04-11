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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
11.04.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Hacker gibi düşünmeyi öğrenerek saldırılardan korunun

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Hacker gibi düşünmeyi öğrenerek saldırılardan korunun

16 yaşında ‘etik dışı’ olarak başlayan hacker’lık kariyerini daha sonra etik yöne çeviren Santhosh Tuppad, bir hacker gibi düşünmek isteyenlere ipuçları verdi.

16 Nisan’da onuncu kez gerçekleştirilecek olan uluslararası yazılım testi konferansı TestIstanbul’un keynote konuşmacılarından biri de Santhosh Tuppad. Bir dönem siyah şapkalı yani etik dışı hacker’lık yapan Tuppad, halen, kurucusu olduğu Test Insane’in CEO’luğunu sürdürüyor. Aynı zamanda, beyaz şapkalı yani etik bir hacker olarak, bu yöndeki becerilerini şirketlere siber güvenlik alanında yardımcı olmak üzere kullanıyor.
 
Günümüzde şirketlerin siyah şapkalı hacker da istihdam ettiklerini söyleyen Santhosh Tuppad’e göre, bunun en temel nedeni, bu kişilerin yazılımlara yapılan saldırılara yönelik geleneksel olmayan düşünce biçimlerine sahip olmaları. “Eğer şirketler kötü niyetli hacker’larla gerçekten mücadele etmek ve yazılımlarını güvence altına almak istiyorlarsa, bu deneyime sahip birilerine ekiplerinde yer vermemeleri büyük hata olur” diye konuşan Tuppad, “Şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum: Ben iyi niyetli yani beyaz şapkalı hacker’ların başarısız olduğunu söylemiyorum. Diyorum ki, çeşitlendirilmiş beceri setine ve deneyime sahip bir ekibinin olması, daha güvenli bir yazılım oluşturmak isteyen her şirket için kesinlikle çok iyi bir bonustur” dedi.
 
“Etik dışı hareket eden hacker’lardan dünyayı tamamen korumak mümkün olmasa da daha iyi güvenlik sağlayabileceğimize inanıyorum” diyen Tuppad, bir hacker gibi düşünmeyi öğrenmek isteyenlere şu ipuçlarını verdi:
 
İpucu #1: Suç işlemeyecek olsanız bile, bir suçlu gibi düşünün. Polisiye filmler ve suçlularla ilgili belgeseller izleyin.
 
İpucu #2: Yasaları anlamadığı ve uymadığı için cezaevine giren insanların hikayelerini okuyun.
 
İpucu #3: Bunu sadece pratik için yaptığınızı bilen çok yakın arkadaşlarınızın hesaplarını hack’leyin.
 
İpucu #4: Daha önce zarar verme amacıyla çalışmış, daha sonra etik hacker’lığa geçmiş olan hacker’larla etkileşim kurun.
 
İpucu #5: Fiziksel altyapıyı bypass etmeyi deneyin. Öncesinde onay alın.
 
İpucu #6: Sosyal mühendislik saldırıları uygulayın ve diğerlerine fark ettirmeden bilgi toplayın.
 
İpucu #7: “Mr. Robot” ve “The Scorpion” gibi dizileri izleyin.
 
İpucu #8: Güvenlik konusunda tanınmış isimlerin kitaplarını ve bloglarını okuyun: Kevin Mitnick, Troy Hunt, Scott Helme ve diğerleri.

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