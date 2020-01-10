Hacettepe Teknokent'ten erken aşama teknoloji girişimlerine destek

Gökçeoğlu, Hacettepe Teknokent'in faaliyetleri ve 2020 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknokentteki toplam doluluk oranının yüzde 99'a ulaştığını belirten Gökçeoğlu, bölgede 279 firmanın faaliyet gösterdiğini, 3 bin 285'i Ar-Ge olmak üzere toplam 3 bin 937 personel istihdam edildiğini ve 881 öğrenci ve stajyerin çalıştığını söyledi.

Gökçeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle faaliyete başlayan Ön Kuluçka Merkezi'nde 3 firmanın ticarileştiği bilgisini vererek, "Yüksek katma değerli Ar-Ge'nin temeli start-up firmalarıdır. Dolayısıyla bu konuya özel önem veriyoruz, 2020'de ek bir merkez açılacak." dedi.

Bölgede yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısının 688'e ulaştığını ifade eden Gökçeoğlu, teknokentteki Ar-Ge firmalarının 2019 cirosunun 1,2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.

Gökçeoğlu, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi'nin faaliyetlerine değinerek, merkezin geçen yıl 19 milyon lirayı aşan proje bütçesiyle 161 üniversite-sanayi-kamu iş birliği projesini hayata geçirdiğini aktardı.

"Yapay zeka alanında yeni iş birlikleri hedefliyoruz"

Teknoloji Transfer Merkezi'nin 2020 yılında mevcut faaliyetlerine devam etmenin yanı sıra yeni katma değerler de üreteceğini vurgulayan Gökçeoğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin öncü rol üstlendiği yapay zeka mühendisliği lisans programının açılmasıyla yeni teknolojiler çağının kapısı aralanmaya başlandı. Bu kapsamda 2020 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde Ankara'daki önemli savunma sanayi firmalarıyla tematik odak grup toplantıları düzenlenecek. Üniversitemizin yapay zeka alanında öncü çalışmalara imza atacağı iş birlikteliklerine yenilerinin eklenmesini hedefliyoruz."

Gökçeoğlu, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacağı sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Bu girişimlerin Türkiye ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte olduğuna dikkati çeken Gökçeoğlu, "Bu yıl Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında destek almayı hak kazanan Hacettepe Teknokent önderliğinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapılacak ve ticarileştirme çalışmaları yürütülecek." dedi.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri

Gökçeoğlu, Bingöl Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde bu kentte Hacettepe-Bingöl Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri kurulacağını belirterek, "Gıda, tarım, hayvancılık ve sosyal inovasyon öncelikli merkez, bu yıl hizmete açılacak." ifadesini kullandı.

Özbekistan ile ortak Ar-Ge programlarının oluşturulması, iki ülkedeki Ar-Ge firmalarının etkileşiminin artırılması, sağlık ve savunma bilişimi gibi alanlarda iş birliği imkanlarının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen anlaşmaya da değinen Gökçeoğlu, bu yıl Taşkent'te Hacettepe Teknokent İrtibat Ofisinin hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.