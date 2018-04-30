H1Z1 PlayStation 4'e ne zaman geliyor?
Oyuncuların beğendiği Battle Royal türünden bir oyun olan ve Daybreak Games tarafından geliştirilen H1Z1 PlayStation 4 oyun konsolu için ne zaman gelecek?
2015 yılında Daybreak Games tarafından Battle Royal türünde bir oyun olarak piyasaya sürülen H1Z1'in PlayStation 4 için ne zaman geleceği sorusu, yanıtını buldu. PC sürümü olan oyunun geliştirici tarafından konuyla alakalı bu zaman kadar hiçbir açıklama gelmezken, oyunun PlayStation 4 için 22 Mayıs tarihinde açık beta sürümü yayınlanacağı açıklandı.
PC sürümünden farklı olarak daha akıcı performansla PlayStation 4 kullanıcılarına sunulacak oyunun, PlayStation 4 Pro tarafında 60 FPS'de oynanacağı da söyleniyor. Yayınladıkları bir videoyla oyunun çıkış tarihinin haberini veren Daybreak Games, oyun arayüzünde değişikliğe gidileceğini de söyledi.
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