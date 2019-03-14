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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
14.03.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Güvenlikteki son teknolojiler görücüye çıktı

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Güvenlikteki son teknolojiler görücüye çıktı

ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı'nda, aralarında gözetim sistemleri, güvenlik alarmları, geçiş kontrol sistemleri, devriye ekipmanları, siber güvenlik, akıllı bina ve bina otomasyon sistemlerinin bulunduğu birçok çözüm tanıtılıyor.

Güvenlik alanındaki son teknoloji ürünlerin sergilendiği ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı başladı.

Marmara Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek fuar, Sheraton Hotel'de kapılarını açtı.

Etkinliğin fuar kısmında sektördeki son teknoloji ürünler sergilenirken, konferans kısmında güvenliğe dair gündemdeki en önemli başlıklar profesyonel konuşmacılar tarafından tartışılacak.

Yaklaşık 30 firmanın katılım sağladığı fuarda, gözetim sistemleri, güvenlik alarmları, geçiş kontrol sistemleri, devriye ekipmanları, araç güvenliği ve güvenlik araçları, bilgi güvenliği, siber güvenlik, akıllı bina ve bina otomasyon sistemleri, iş sağlığı güvenliği ve iş emniyeti, yangın önleyici malzemeler gibi çözümler tanıtılıyor.

Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Feridun Bayram, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yurt dışında örneklerini gördükleri özel ziyaretçileri hedefleyen fuar konseptini Türkiye'ye taşıdıklarını ve bu yıl etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa güvenlik birimlerinin ve sektördeki entegratör firmaların ilgi gösterdiğini belirten Bayram, konferans konularını yerli ve milli teknolojiler, akıllı şehirler ve akıllı devlet uygulamaları, siber güvenlik gibi güncel başlıklardan oluşturduklarını ifade etti.

Konferansta teknolojik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan yeni güvenlik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının ele alınacağını dile getiren Bayram, fuarda da bu yaklaşıma uygun ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Bayram, şunları kaydetti:

"Fuar sektörün seçkin firmalarını buluşturdu. İlk günkü açılış itibarıyla 3 yılın en geniş katılımlı fuarı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kolluk kuvvetlerinden temsilciler ağırlıklı olarak siber güvenlikle ilgili notlar aldılar. Siber güvenlik merak edilen, en fazla konsantre olunan alan olarak görülüyor.

Sektörel anlamda baktığımızda ise deneyimli olanların fikirlerini pekiştirebildikleri, daha az deneyimli olanların ise deneyim edinebilecekleri atölyeler organize ettik. Bu şekilde bir anlamda deneyim paylaşımına da ortam sunuyoruz."

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