Güvenlik uzmanlarından çok önemli MoMo uyarısı

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan “Mavi Balina” ve “Mariam” ikilisinin ardından ortaya çıkan Momo, ürkütücü görüntüsüyle internette hızla yaygınlaşarak, tüm dünyada çocukları ve aileleri tehdit eden büyük bir tehlike haline geldi. Farklı zamanlarda, değişik isimlerle ortaya çıkan oyun görünümlü bu tehditler, çocukların interneti kontrolsüz bir şekilde kullanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. İnternet kullanımındaki yaş ortalaması hızla düşerken, siber zorbalık olarak kabul edilen bu tehlikeler, özellikle çocukları ve gençleri hedef alıyor.



Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gencin, bu gidişata dur demek için oluşturduğu DoSomething.org platformunun verilerine göre, sanal ortamda vakit geçiren çocukların yüzde 43’ü siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor. Türkiye’nin lider kurumlarına siber güvenlik alanında danışmanlık, teknoloji tedariği ve saha hizmetleri sunan Innovera, aileleri bu tehlikeler karşısında bilinçli olmaya çağırıyor. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Safety Kids’in çalışmalarını temel alarak hazırlanan “Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı”, ebeveynlere çocuklarını internetin zararlı etkilerinden nasıl koruyabileceklerini anlatıyor.



“Momo internetteki son tehdit değil”



İnternetin çocukların görüntülerini ele geçirip, onlara şantaj yapmak isteyen siber zorbalarla dolu olduğuna dikkat çeken Innovera Genel Müdürü Murat Tora; “İnternette paylaşılan kişisel verileri şantaj amaçlı kullanarak özellikle çocuklarımızı hedef alan bu tarz tehlikelerin farklı dönem ve isimlerde karşımıza çıkması, bize Momo’nun internetteki son tehdit olmayacağını gösteriyor. Çocuklarımıza internette vakit geçirirken uymaları gereken temel kurallar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Onları siber zorbalardan ancak bu şekilde koruyabiliriz. Yaptığımız çalışmalar ile çocuklara ve gençlere güvenli internet kültürü kazandırarak hem kendilerine hem de başkalarına zarar verebilecek davranışların önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ailelerin siber dünyadaki güvenliğini artırmayı, firma olarak bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Bu kuralların benimsenmesi için yaptığımız çalışmalara da işte bu bilinçle devam ediyoruz.” diye konuştu.



Siber zorbalık karşısında ailelerin alması gereken önlemler



- Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu ailemle paylaşacağım.



- Aile büyüklerimden müsaade almadan kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, videoyu ve görsel materyali sosyal ağlarda ya da diğer online platformlarda paylaşmayacağım.



- Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, tanımadığım kişilerle online olarak görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon aracılığıyla iletişim kurmayacağım.



- Beni tehdit veya rahatsız eden, dalga geçen ya da kendimi kötü hissetmeme neden olan her türlü mesajı önce anne ve babama bildireceğim. Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim suçum olmadığının farkında olacağım.



- Kendim de bir siber zorba olmayacağım! Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi dijital iletişim araçlarını kullanarak kimseyi incitecek sözler yazmayacak, dedikodu yapmayacağım.



- Ev adresimizi, telefon numaramı, aileme ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların haberi ve izni olmadan kesinlikle hiç kimseyle paylaşmayacağım.



- Bilgisayarımda, sosyal medyada ve mobil cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında kimseye söylemeyeceğim. Bu şifreleri isteyen bir arkadaşım bile olsa, hemen anneme veya babama haber vereceğim.



- İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım zamanı, ziyaret edebileceğim web sitelerini ve uygulamaları aile büyüklerimle birlikte belirleyeceğiz.



- Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru şekilde kullanmasını, daha keyifli vakit geçirmelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacağım.



- Bilgisayarıma, akıllı telefonuma ya da diğer elektronik aygıtlarıma herhangi bir dosya, uygulama veya görüntü indirmeden önce mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.