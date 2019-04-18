Güvenlik altyapınızı analogdan dijitale dönüştürürken 'kablosuz' kalın
Extreme Networks, Türkiye’deki iş ortağı Y3K ile birlikte proje firmalarının dijital güvenlik ihtiyacına yönelik kablolu ve kablosuz ağ iletişim sistemleri sunuyor.
Güvenlik teknolojilerinde analog çözümler yerini hızla yeni nesil dijital ürün ve servislere bırakırken, mobilite trendiyle birlikte kurumsal dünya da kablolardan kurtulmak istiyor. Özellikle nesnelerin interneti (IoT) ve IP gibi teknolojiler, kablosuz çözüm ihtiyacını vazgeçilmez kılıyor. İş dünyasının dijital dönüşümü, güvenlik ihtiyaçlarını da yeniden tanımlıyor.
Kamu, eğitim, sağlık ve perakende gibi hizmet odaklı sektörler için çözümlere sahip olan Extreme Networks, Securitas Grup bünyesinde bulunan Y3K ile birlikte şirketlerin tüm güvenlik süreçlerini analogdan dijitale, kabloludan kablosuza geçiriyor.
Y3K, Extreme Networks çözümleri ile firmaların da bu yeni güvenlik anlayışına uyum sağlamalarına ve yeni teknolojilere geçiş yapmalarına yardımcı oluyor.
Günden güne daha fazla alanda karşımıza çıkan nesnelerin interneti (IoT), IP teknolojileriyle birlikte, uyum sağlanması gereken teknolojilerin başında geliyor. Cihazların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduğu bu sistemler, kaliteli bir kablosuz internet bağlantısını da zorunlu hale getiriyor.
Bir ağ altyapısındaki tüm switch ailelerini destekleyen ürünler, belirli protokoller ve kurallar çerçevesinde, tüm yapının otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bu sayede kurulum hızı konusunda da avantaj sağlayan söz konusu ürünler, ölçeklenebilir esnek yapısı ve üçüncü parti uygulamalarla doğrudan haberleşebilmesiyle rakipleri arasından sıyrılıyor.
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