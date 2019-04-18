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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Güvenlik altyapınızı analogdan dijitale dönüştürürken 'kablosuz' kalın

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Güvenlik altyapınızı analogdan dijitale dönüştürürken 'kablosuz' kalın

Extreme Networks, Türkiye’deki iş ortağı Y3K ile birlikte proje firmalarının dijital güvenlik ihtiyacına yönelik kablolu ve kablosuz ağ iletişim sistemleri sunuyor.

Güvenlik teknolojilerinde analog çözümler yerini hızla yeni nesil dijital ürün ve servislere bırakırken, mobilite trendiyle birlikte kurumsal dünya da kablolardan kurtulmak istiyor. Özellikle nesnelerin interneti (IoT) ve IP gibi teknolojiler, kablosuz çözüm ihtiyacını vazgeçilmez kılıyor. İş dünyasının dijital dönüşümü, güvenlik ihtiyaçlarını da yeniden tanımlıyor.

Kamu, eğitim, sağlık ve perakende gibi hizmet odaklı sektörler için çözümlere sahip olan Extreme Networks, Securitas Grup bünyesinde bulunan Y3K ile birlikte şirketlerin tüm güvenlik süreçlerini analogdan dijitale, kabloludan kablosuza geçiriyor. 

Y3K, Extreme Networks çözümleri ile firmaların da bu yeni güvenlik anlayışına uyum sağlamalarına ve yeni teknolojilere geçiş yapmalarına yardımcı oluyor.
Günden güne daha fazla alanda karşımıza çıkan nesnelerin interneti (IoT), IP teknolojileriyle birlikte, uyum sağlanması gereken teknolojilerin başında geliyor. Cihazların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduğu bu sistemler, kaliteli bir kablosuz internet bağlantısını da zorunlu hale getiriyor. 

Bir ağ altyapısındaki tüm switch ailelerini destekleyen ürünler, belirli protokoller ve kurallar çerçevesinde, tüm yapının otomatik olarak algılanmasını sağlıyor. Bu sayede kurulum hızı konusunda da avantaj sağlayan söz konusu ürünler, ölçeklenebilir esnek yapısı ve üçüncü parti uygulamalarla doğrudan haberleşebilmesiyle rakipleri arasından sıyrılıyor. 

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