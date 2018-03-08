Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Güvenlik açığını tespit edene 100 bin dolarlık ödül

    Güvenlik açığını tespit edene 100 bin dolarlık ödül

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Kaspersky Lab, Global Şeffaflık Girişimi’nin bir parçası olan açık tespiti ödül programını, önde gelen bazı ürünlerinde keşfedilecek ve koordineli bir şekilde açıklanacak kritik açıklar için 100.000 ABD dolarına kadar ödüllerle genişletti. Kaspersky Lab’in Açık Tespiti Ödülü girişimindeki ortağı HackerOne platformuna üye herkes, bu ödülü kazanma fırsatına sahip.

    En büyük ödül, ürün veritabanı güncelleme kanalında uzaktan kod çalıştırmayı sağlayan bir açık keşfedene verilecek. Zararlı kodun kullanıcının haberi olmadan ürünün üstün yetkili süreçlerinde çalışması ve sistemi yeniden başlatınca kaybolmaması gerekiyor. Diğer uzaktan kod çalıştırma türlerine izin veren açıklar için ödüller 5000 ile 20.000 ABD doları arasında (keşfedilen açığın karmaşıklığına bağlı olarak) değişiyor. Yerel yetki artışına veya hassas verilerin ele geçirilmesine izin veren açıklar da ayrıca ödüllendirilecek. 

    Şu ürünlerde, daha önceden bilinmeyen açıkları keşfedenlere de ödül verilecek: En son güncellemeleri yapılan Masaüstü Windows 8.1 veya daha üst sürümlerinde çalışan Kaspersky Internet Security 2019 (en yeni beta) ve Kaspersky Endpoint Security 11(en yeni beta).

    çık tespit ödüllerindeki artış hakkında yorum yapan Kaspersky Lab CEO’su Eugene Kaspersky şunları söyledi: “Bir yazılım şirketi olarak açıkları bulmak ve kapatmak en önemli önceliklerimizden biri. Ürünlerimizde hiçbir açık bulunmadığından emin olmak için güvenlik araştırmacılarını davet ediyoruz. Kodlarımızın dayanıklığı ve müşterilerimize sunduğumuz en üst düzey koruma, yaptığımız işin ana prensipleri arasında yer alıyor ve Global Şeffaflık Girişimi’nin temelini oluşturuyor.” 

    2016 yılında hayata geçen açık tespiti ödül programı, bağımsız güvenlik araştırmacılarını şirketin açık tespiti ve kapama çalışmalarına destek olmaları yönünde cesaretlendiriyor. Program dahilinde Kaspersky Lab ürünlerinde bugüne kadar 70’ten fazla açık rapor edildi. Açıkların kapatılmasıyla servisler daha da güvenli hale getirildi.

     

    Etiketler: kaspersky , güvenlik , uygulama
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri