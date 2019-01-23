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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.01.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Güvenliğin "siber yıldızları" aranıyor

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Güvenliğin "siber yıldızları" aranıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Siber Ordu-Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması" ile güvenliğin "siber yıldızları" tespit edilecek.

BTK tarafından ikinci kez organize edilen "Siber Ordu-Bayrağı Yakala Siber Güvenlik Yarışması" için başvurular, 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği online yarışma, 1 Şubat saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve 24 saat sürecek.

Her yaş grubundan başvurunun kabul edileceği yarışmaya, "www.siberyildiz.com" adresinden başvuru ve kayıt yapılabiliyor.

Yarışmacılar, bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla 4 kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışmaya dahil olabilecek. Katılım için cep telefonu ve e-posta onayından başka bir şart aranmıyor.

"Bu yılki yarışmaya rekor katılım bekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, yarışmanın ilkine dünyanın dört bir yanından 26 bin kişinin katıldığını, bu yılki yarışmaya da rekor katılım beklediklerini söyledi.

Yarışmada ilk 15'e girenlere ödül olarak Cumhuriyet altını verileceğini ifade eden Sayan, birincilik ödülünün 10 Cumhuriyet altını, ikincilik ödülünün 5 Cumhuriyet altını, üçüncülük ödülünün ise 3 Cumhuriyet altını olduğunu bildirdi.

Sayan, 12 kişiye ise 1'er Cumhuriyet altını vereceklerini aktararak, "BTK, ayrıca ilk 100'e girenlere de Siber Talimhane'ye katılım şansı tanıyacak." dedi.

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek yarışmacılardan bir kısmının, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) istihdam edileceğini anlatan Sayan, siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında platformların oluşturulacağını dile getirdi.

Sayan, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programlarının da düzenleneceğini kaydetti.

USOM 7/24 görev yapıyor

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında faaliyet gösteren USOM, ülkenin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin geliştirilmesi ve ilgili aktörlerle paylaşılmasına yönelik hizmet veriyor.

Siber ortamda ortaya çıkan tehditlerle ilgili ihbarları değerlendiren merkez, tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar ve özel kişilerle koordinasyonun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. 

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