Güvenli enerjinin anahtarı 'blockchain' uygulamaları

Energy Web Foundation Temsilcisi Can Arslan, yaptığı açıklamada, blockchain (blokzinciri) uygulamalarının özellikle Türkiye gibi ülkelerde temiz enerji üretimi finansmanında kullanılabileceğini söyledi.

Tüketicilere blockchain uygulamasıyla uluslararası standartlarda Yenilenebilir Enerji Sertifikası düzenlenebildiğini ifade eden Arslan, yenilenebilir enerji üreticileriyle tüketicileri ve perakende tedarik şirketlerini bir araya getirerek, söz konusu sertifikaları oluşturabildiklerini dile getirdi.

Arslan, temel teknolojilerle, veri yönetimi, yapay zeka ve blockchain sistemlerinin entegre edildiğini belirtti.

"Blockchain platformuyla güvenli enerji sistemi oluşturulabilir"

Bu teknolojilerin veriyi insan müdahalesi olmadan yönetmeye ve geçmiş verilerle geleceğe yön vermeye imkan sağladığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu teknolojiyle üreticiden tüketiciye, sistem operatörlerinden düzenleyici kuruluşlara herkesin parçası olduğu bir blockchain platformuyla güvenli enerji sistemi oluşturulabilir. Türkiye yetenekli genç nüfusunu kullanarak bu alanlarda kısa zamanda ilk uygulamaları gerçekleştirebilir ve yenilenebilir enerji devrimine liderlik yapabilir. Elektrik şebekesinin çevreci bir yaklaşımla yönetilmesi için verilerin doğru ölçülmesi ve aktarılmasını sağlayan akıllı sayaçlarla haberleşme protokolleri temel teknolojilerdir. Bu alanda Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 yol haritasının dikkatle takip edilmesi, araştırmacı ve girişimcilerle bir ekosistem oluşturulması gerekmektedir."

Elektrik şebekelerinde "blockchain" dönemi

Arslan, elektrik şebekesinde azami yenilenebilir enerji kapasitesi sağlanabilmesi için verilerin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Blockchain teknolojisi ticari verilerin ve şebeke yönetiminin güvenliği açısından kendini ispat etmiş bir teknolojidir. Bu alanda Avrupa'da elektrik dağıtım şirketlerinin blockchain üzerinde kodlama yarışmaları düzenlediğini takip ediyoruz ve bu siber güvenlik testlerinin sonuçlarını kendi şirketimizde de paylaşıyoruz."

Türkiye'de elektrik tüketimi arttıkça yerli kaynaklarla bu talebi karşılamanın zorlaştığına işaret eden Arslan, "Yerli enerji kapasitemizi artırabilmek için yenilenebilir enerji finansmanına çözümler geliştiriyoruz. En sürdürülebilir çözüm, tüketiciyle yenilenebilir enerji üreticisi arasında uzun dönemli tedarik anlaşmalarının yapılmasıdır fakat bu anlaşmalarda, elektrik tedarikçimizin bize yüzde 100 yenilenebilir enerji verdiğini nasıl ispat edeceğiz? İşte bu teknolojilerle belirsizlikler önlenecek." dedi.