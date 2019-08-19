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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
19.08.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

"Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf

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"Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf

Turkcell'in 2017'de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla, kağıt, kurye, toner gibi masraflar azaldı, enerji verimliliği arttı ve bu sayede Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL'lik tasarruf sağladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla yeni bir döneme geçerek yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi ve şirket ve iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik tasarruf elde etti.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve şirketin İletişim Merkezleri’nde isteklerini daha kısa sürede gerçekleştirmek için yapılan dijital dönüşümde evrak işleri de Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla dijitalleştirildi. Bu şekilde işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanırken, bu uygulama hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunuyor.

2017 yılında başlayan çalışmayla iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağlayan şirket, satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL’lik bir ekonomik fayda oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, dijital dönüşüm açısından çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade etti.

 

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