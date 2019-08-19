"Güvenli Dijital İmza" sayesinde 35 milyon TL tasarruf
Turkcell'in 2017'de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla, kağıt, kurye, toner gibi masraflar azaldı, enerji verimliliği arttı ve bu sayede Turkcell ve iş ortakları toplam 35 milyon TL'lik tasarruf sağladı.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla yeni bir döneme geçerek yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi ve şirket ve iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik tasarruf elde etti.
Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve şirketin İletişim Merkezleri’nde isteklerini daha kısa sürede gerçekleştirmek için yapılan dijital dönüşümde evrak işleri de Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla dijitalleştirildi. Bu şekilde işlemler hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanırken, bu uygulama hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunuyor.
2017 yılında başlayan çalışmayla iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağlayan şirket, satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL’lik bir ekonomik fayda oluşturdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, uygulamanın başta müşteriler olmak üzere herkese fayda sağladığını belirterek, dijital dönüşüm açısından çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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