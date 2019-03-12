Günümüz internetinin doğuşu: World Wide Web

Küresel bir bağlantı protokolü olarak geliştirilen World Wide Web (WWW), dünyanın gelişimi üzerinde büyük pay sahibi olan internetin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. İngiliz bilim adamı Tim Berners-Lee'nin bilim adamları arasında bilgi paylaşımını daha kolay sağlayabilme amacıyla geliştirdiği World Wide Web, web sayfalarının temeli olan HTML'in (Hiper Metin İşaretleme Dili) gelişmesiyle bugünkü halini almasına olanak sağlamıştır.

Bu gelişmelerle birlikte yazı, grafik, ses, animasyon ve diğer multimedya özelliklerini taşıyan Web sayfaları ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece her sayfa grafik ve tekst’in yanı sıra videolar ve müzik içeren interaktif multimedya yayını haline gelmiştir.

WORLD WİDE WEB NASIL ÇALIŞIYOR?

World Wide Web, Internetin en hızlı büyüyen ve en yenilikçi bölümüdür. Web’e bağlandığınızda metin, grafik, ses ve videolardan oluşan multimedya sayfalarına bakabilirsiniz. Web, bir yerden başka bir yere atlamanızı sağlayan hipertext linkleri kullanır. Hipertext linklerini kullanmanızı ve Web sayfalarını izlemenizi sağlayan lisana hypertewt Markup Language, bilinen adıyla HTML denir.

Sistem, Web client-server modeliyle çalışır. Client yazılımı-Web Browser olarak bilinir- sizin bilgisayarınızda bulunur. Sunucu yazılımı ise Web hostu üzerinde çalışır. Web’i kullanmak için önce bir Internet bağlantısı yapmanız gerekir, sonra tarayıcı çalıştırılır.

Bir tarayıcıya gitmek istenilen internet sitesinin URL’si (Link olarak da tabir ediliyor.) yazılır ya da istenilen yere sizi gönderecek bir linkin üzerine tıklanır. Web lokasyonların isimlerine URL denir. Tarayıcınız URL talibini HTTP ile gönderir. HTTP Web browser ile Web sunucusu arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini belirler.

İNTERNET ADRESLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

URL’ler (İnternet adresleri) birkaç kısımdan oluşur. İlk kısım –http://- hangi Internet protokolünün kullanılacağını gösterir.

Ikinci kısım -genelde içinde www vardır- bazen ne tür bir Internet kaynağıyla bağlantı kurulduğunu gösterir.

Üçüncü kısım -örneğin hurriyet.com.tr- uzunluk olarak değişebilir ve bağlantı kurulacak Web sunucusunu belirler.

Son kısım ise bağlanmak istediğiniz sunucudaki ana sayfayı, belgeyi veya bir Internet objesini belirler.

Talep Internete gönderilir. Routerlar (yönlendirici) talebi, hangi sunucuya gönderileceğini belirlemek için incelerler. “http:/www” nin sağ tarafındaki bilgi Internete talep edilen bilginin hangi sunucuda bulunabileceğini gösterir. Routerlar talebi o sunucuya gönderirler.

Web sunucusu, talebi HTTP protokolü ile alır. Sunucuya hangi spesifik belgenin istendiği belirtilir.

Sunucu talep edilen anasayfayı, belgeyi ya da objeyi bulduğu zaman, bunu Web browsera gönderir. Sonra bu bilgi Web Browser içinde monitöre yansıtılır. Sayfa gönderildikten sonra HTTP bağlantısı, yeniden açılabilmek üzere kapanır.

WORLD WİDE WEB'İN GELİŞTİRİCİSİ TİM BERNERS LEE KİMDİR?

8 Haziran 1955 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelen Tim Berners-Lee, 1989'da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurmuştur.

Aynı zamanda 1990 yılında ilk web tarayıcısı yazılımını geliştirmiştir. 1994 yılında ağ ile ilgili standartları dünya çapında belirleyecek açık bir kurum olan W3C'yi kurmuştur ve de başkanlığını yapmıştır. İnsanlık kültürüne katkılarından ötürü 2004 yılında kendisine kraliçe II. Elizabeth tarafından sör (sir) unvanı verilmiştir. Berners-Lee, şu anda Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu'nun (W3C) başkanı, MIT ve Oxford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörüdür.