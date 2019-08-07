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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.08.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Güngörenli öğrenciler robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

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Güngörenli öğrenciler robot yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye'yi, Güney Kore'de Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonunun düzenlediği dünya robot yarışmasında temsil edecek Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yola çıktı.

Güney Kore’nin Changwon şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23'üncüsü düzenlenecek  robot yarışmasına katılmak üzere İstanbul Havalimanının dış hatlar gidiş terminaline gelen Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için tören düzenlendi.

Törende konuşan Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdulkadir Altınhan, STEM Cup Turkey 2019 Uluslararası Robotik Yarışması'nda "Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları" kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakıp Türkiye birincisi olan Güngörenli öğrencileri, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonunun Güney Kore'ye davet ettiğini hatırlattı.

Altınhan, bu büyük başarı haberini hemen paylaştığını belirttiği Güngören Belediyesi Başkanı Dr. Bünyamin Demir'in de imam hatiplilerin bu başarısını takdir ederek desteklemenin önemine işaret ettiğini kaydetti. Başkan Demir'İn "Elinizden gelen herşeyi yapın" talimatı verdiğini vurgulayan Altınhan, öğrencilerin ana sponsoru olduklarını ifade etti.

Yarışmada robotları sıfırdan tasarlayacaklar

Öğrencilerin birkaç seneden beri yazılım ve robotik alanında çalıştıklarını dile getiren Altınhan, şunları kaydetti:

"Bu sene imam hatip lisesinde bir grup oldular. Daha önce bireysel çalışıyorlardı. Güney Kore’de bizi temsil edecekleri 3 kategori var. Otonom araçlarla alakalı ağırlık kaldırabilme, sensörleri fark ederek engeli atlayabilmesi ve maraton yarışması. Bu yarışlarda en iyi gelen araç kazanacak. Orada çocuklarımız sıfırdan tasarlayarak yapacaklar bu robotları. ülkemizin başını dik tutacaklar. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bu alanında bir kıvılcım. Bu kıvılcımı ateşledik. Bu kıvılcımın ülkemizin her yanında bir ateşe dönüşmesini istiyoruz. Dünyayı aydınlatacak bir meşaleye dönüşmesini istiyoruz. Nitekim medeniyetimizin köklerinde bu var zaten. İstanbul'dan ve Endülüs’ten iki ayrı meşale ile Avrupa’yı aydınlatmıştık. İnşallah İstanbul'dan tekrar bu meşale tüm dünyayı aydınlatacak."

"Azmimiz sayesinde buralara gelebildik"

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şeymanur Gül, birçok zorluk sonucunda bu başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Her şeye baştan başladıklarına dikkati çeken Gül, "Güzel bir şekilde eğitimimizi devam ettirdik. Bunda hocalarımızın ve çevremizin katkısı çok oldu. Bir şeyleri başarma arzusu bizi buna iten en büyük etken oldu. Azmimiz sayesinde buralara kadar gelebildik." ifadelerini kullandı.

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