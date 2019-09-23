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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Güney ülkeleri dördüncü sanayi devriminde de geride kalıyor

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Güney ülkeleri dördüncü sanayi devriminde de geride kalıyor

2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15 trilyon $ katkıda bulunacağı tahmin edilen yapay zekâ teknolojilerine bugünden yatırım yapanların öne çıkacağı biliniyor. Elbette sadece şirketler değil ülkeler de bu alanda fark yaratacakları çalışmalar yapıyorlar. Şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, Kuzey ülkelerinin bu kazanımlardan Güney ülkelerine göre daha çok yararlanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla, Güney ülkelerinin dördüncü sanayi devriminde de geride kalma riskini bulunuyor. T

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) ve GelecekHane’nin kurucusu Halil Aksu, bu durumun sadece bu ülkelerin yapay zekânın potansiyel faydalarını daha az kullanmasıyla sonuçlanmayacağını, aynı zamanda küresel eşitsizliklerde makasın genişlemesi tehlikesini de ortaya çıkaracağı konusunda uyarıyor. 

“Yapay zekâ dünyadaki hükümetlerin kamu hizmeti sağlama şeklini değiştirme gücüne de sahip.” diyen Aksu, bunun vatandaşların hükümetle ilgili deneyimlerini büyük ölçüde artırabileceğini ifade ediyor. 

Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi’nde Türkiye 46’ıncı sırada 

Hükümetler verimliliği artırmak, zamandan ve paradan tasarruf etmek ve daha kaliteli kamu hizmetleri sunmak için hali hazırda operasyonlarında ve hizmetlerinde yapay zekâyı uygulamaya başladılar. Bu çalışmalar, Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC)’nin desteğiyle üretilen Oxford Insights’ın Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi ile değerlendiriliyor. Bu endeks, kamu hizmetlerinde yapay zekâ kullanmaya hazır olmalarına göre tüm Birleşmiş Milletler ülkelerindeki hükümetleri; yönetim, altyapı ve veri, beceri ve eğitim ve son olarak hükümet ve kamu hizmetleri olmak üzere 4 kümeden oluşan bir puanlama sistemi ile değerlendiriyor. 2019 verilerine göre Singapur, Almanya ve Birleşik Kırallık’ın ilk üçte yer aldığı endekste üst sıralara, güçlü ekonomileri ve yenilikçi özel sektöre sahip ülkeler hakim. İlk yirmiyi Avrupa ülkeleri domine etse de Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Çin de üst sıralarda yer almayı başarıyor. Türkiye sıralamada 194 ülke arasında 46’ıncı sırada yer alıyor. Listede en iyi performansa sahip bölge Kuzey Amerika iken, en kötü performansların Afrika ve Asya-Pasifik’te olduğu görülüyor. 

Oxford Insights’ın hazırladığı endeksin ülkelerin bu yarışta nerede olduğunu görmeleri için önemli olduğuna değinen Halil Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetlerin yapay zekâ hazırlığını değerlendirmenin ve puanlamanın amacı küresel bir yarış oluşturmak değil, aksine, politikacıların nerelerde iyi performans sergilediklerini ve nerelerde kötü performans sergilediklerini görmelerine yardımcı olmak ve dolayısıyla toplumları eşit seviyeye getirmeye çalışmak. Bu nedenle Türkiye’nin 46’ıncı sırada olması morallerimizi bozmamalı. Bu alanda çalışmaları yapmaya devam edip, gerekli adımları hızla atarak sıralamada üst sıralara çıkmamız mümkün.” 

Yapay zeka çalışmalarında etik ve güvenliğe özen gösterilmeli 

Yapay zekaya yapılan yatırımların geleceği şekillendireceğini aktaran Aksu; “Hükümetler tarafından yapılacak eylemler çok dikkatli yapılmalı. Etik ve güvenliğe özen gösterilmeden uygulanırsa, yapay zekâ kamu hizmetlerinde en iyi ihtimalde etkisiz, en kötü ihtimalde de çok tehlikeli olabilir.” diye konuştu.

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