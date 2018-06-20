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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
20.06.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası soyuldu

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Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası soyuldu

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası, 30 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını duyurdu.

Güney Koreli kripto para Borsası, hacklendiğini ve 30 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını duyurdu.

Bithumb'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün gece ve bu sabah platformdan 35 milyar won (yaklaşık 32 milyon dolar) değerinde kripto paranın çalındı.

Bithumb tarafından yapılan açıklamada hangi kripto paraların çalındığı belirtilmedi.

Platform, güvenlik sağlanana kadar geçici bir süre para yatırma ve çekme hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Bithumb, çalınan paraların tazmin edileceğini ve yatırımcı varlıklarının güvenli bir şekilde internete bağlı olmayan hesaplara aktarıldığını bildirdi.

En büyük kripto para borsası Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 2 değer kaybetti.

GÜNEY KORE'DEKİ SOYGUN KRİPTO PARALARI VURDU

Kripto paralar, Güney Kore'de sadece haftalar içerisinde ikinci kripto para platformu hırsızlığının yaşanmasının ardından değer kaybetti.

Dijital varlıkların işlem gördüğü Borsaların güvenliğine yönelik endişelerin tazelenmesi, kripto paralarının düşüşünde etkili oldu.

Coinmarketcap.com'a göre küresel çapta yedinci sırada gelen Bithumb, Çarşamba günü yaptığı açıklamada yaklaşık 35 milyar won değerinde (yaklaşık 32 milyon) dolarlık kripto paranın çalındığını ve Ripple'ın da aralarında bulunduğunu belirtti.

Para yatırma ve çekme işlemlerine geçici olarak ara verdiğini açıklayan platform, yatırımcı kayıplarını tazmin edecek. Kurum, yatırımcı varlıklarını internet bağlantısı olmayan bir “soğuk cüzdan”a taşıdı.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Hong Kong saatiyle 12:15'te yüzde 2 düşerek 6,588 dolardan alıcı buldu. Kripto paranın bu yılki kaybı, Bloomberg fiyatlarına göre yüzde 54 oldu. Ripple, Ethereum ve Litecoin da çekildi. Dijital paralara karşı kırılgan olan bazı Asya hisseleri de geriledi.

Ocak sonuna doğru Japon kripto para borsası Coincheck Inc.'ten 500 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı. Geçtiğimiz hafta Güney Koreli platform Coinrail, bazı dijital paraların hackerlar tarafından çalındığını belirtmişti. Buna karşın rakam verilmedi.






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