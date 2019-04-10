Güney Koreli grup Blackpink’ten YouTube rekoru
Kill This Love şarkısıyla birlikte bir günde 55.4 milyon kez izlenen Ariana Grande, YouTube izlenme rekorunu Koreli Grup BLACKPINK'e kaptırdı. 24 saatte 56,7 milyon izlenme sayısına ulaşan grup en hızlı yayılan müzik videosu rekoruna sahip oldu.
2016 yılında kurulan grup kısa süre içerisinde büyük hayran kitlesine sahip olarak k-pop müzik piyasasında önemli bir yer edindi. Son çıkardığı Kill This Love adlı şarkısıyla büyük ses getiren grup 24 saatte 56,7 milyon 2 gün 14 saatte 100 milyon kez izlendi.
Bir önceki rekor bir başka Güney Koreli şarkıcı PSY'ın Gentleman adlı parçasına aitti. Gentleman 3 günde 100 milyon kez izlenmişti.
24 saatte en çok izlenen video rekoru Ariana Grande'nin Thank You Next adlı şarkısına aitti.
Blackpink grubu 2016'da kuruldu ve ilk albümlerini geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sürdü.
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