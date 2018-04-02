Güney Kore kripto para birimlerine vergi getiriyor

Yerel haber ajansı Fuji News Network'ün (FNN) aktardığına göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı haziran ayı sonuna kadar kripto para birimlerinin vergilendirmesi için bir taslak açıklayacak. FNN'nin aktardığına göre bir bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada 'kesin bir takvimleri' olmadığını ancak 'yılın ilk yarısı içinde dijital para birimleri için vergiyi açıklamayı düşündüklerini' söyledi.

Sputnik'in haberine göre FNN vergilendirme işleminin gelecek yıl içinde başlayacağını da belirtti.

Geleceğe yönelik vergilendirme işlemi mart sonunda G20 ülkeleri maliye bakanlarının toplantısının ardından gündeme gelmişti.

Geçen sene aralık ayında da Güney Kore Başbakan Yardımcısı ile Strateji ve Finans Bakanı yerel Bitcoin pazarı için vergilendirme yöntemlerini incelediklerini duyurmuştu. Eylül ayında da Seul, kripto para birimi dövizlerinin mevcut vergi politikası ile uyumlu olarak yüzde 22'lik kurumlar vergisi ile yüzde 2.2 yerel gelir vergisine tabi olacağını duyurmuştu.

FNN'nin aktardığına göre, Strateji ve Finans Bakanlığı yetkilileri kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara vergi uygulanmasını önerdi. FNN, "Eğer kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelir düzensiz ve geçici olarak değerlendirilirse diğer gelir vergileri uygulanabilir" yorumunu yaptı.

Güney Kore Vergilendirme Bakanlığı, ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmelerini incelemek için söz konusu ülkelere yetkililer göndermişti.